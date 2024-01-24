«Ницца» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (27.01.2024)

1706080486

вчера, 10:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.4. Поставить на «Мец» можно по 9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Ницца» удерживает за собой второе место в Лиге 1, но конкуренты подобрались совсем близко. Команда набрала 35 баллов и опережает «Брест» всего на один пункт, а отстает от лидера « ПСЖ » на восемь очков. Вряд ли коллектив сможет составить конкуренцию парижскому гранду, поэтому обязан сосредоточиться на сохранении своей позиции. Два последних матча «Ниццы» завершились выездной победой над «Бордо» (3:2) и поражением на выезде от «Ренна» (0:2).

«Мец» не радует своими результатами и уже вплотную приблизился к турнирной таблице. Команда занимает 15 место с 16 баллами и опережает «Лион» только по дополнительным показателям. Коллективу будет очень непросто в выездном поединке с одним из лидеров Лиги 1, поэтому даже ничья будет хорошим достижением. В прошлом туре Лиги 1 «Мец» уступил на своем поле «Тулузе» (0:1).

Информация для ставок

«Ницца» выиграла шесть из десяти поединков за последнее время

«Мец» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что у хозяев не будет проблем с результатом в этот футбольный вечер. Сделать ставку на «Ниццу» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.