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«Николаев» — «Нива». Прогноз на матч Первой лиги Украины (26.05.2021)

сегодня, 12:30

В очередном туре второго по силе чемпионата Украины тернопольская «Нива» поедет в гости к «Николаеву». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.33 4.42 8.40
1XBET 1.35 4.62 7.20

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры видят хозяев поля. Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 6, в случае ничейного результата зайдет 4.2.

Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.83. Низовой исход матча стоит 1.91. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Николаев» занимает пятое место в турнирной таблице и все еще имеет шанс на повышение в классе. Домашняя игра с «Нивой» — отличная возможность положить три очка в копилку и продолжить свой путь к повышению в классе. Предыдущие два тура завершились для команды сухими победами над «Кремнем» (1:0) и «ВПК-Агро» (2:0).

Тернопольский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы, но на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета. Команда без проблем сохранит место в дивизионе и продолжит выступления здесь и в следующем сезоне. Туром ранее «Нива» обыграла «Полесье» (2:0), а чуть раньше проиграла «ВПК-Агро» (1:2).

Информация для ставок

  • «Николаев» не проигрывает дома восемь матчей кряду
  • «Нива» выиграла на выезде всего один поединок из последних пяти
  • Очная встреча команд в первом круге закончилась со счетом 0:0
  • «Нива» пропускает в 12 из 13 последних встреч в чемпионате

Прогноз

«Николаев» более успешен в этом сезоне и на своем поле выглядит достаточно уверенно. Предполагаем, что хозяева без проблем забьют несколько мячей в ворота своего соперника и добудут победу. Сделать ставку на победу «Николаева» с форой (-1) по коэффициенту 1.75 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Полесье» — «Горняк-Спорт».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.06 1.71
1XBET 2.06 1.71
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:32
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Николаев»
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