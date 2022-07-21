«Хаугесунд» – «Сарпсборг 08». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре встретятся команды одинакового уровня и класса, а потому букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом встречи и выставили равные коэффициенты. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.55. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.57. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
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завтра, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.
Форма команд
«Хаугесунд» после серии побед попал в череду неудач и потерял очки в противостояниях с «Йевром» и «Мольде», проиграв им с одинаковым счетом (0:1), а также расписав домашнюю ничью с «Хам-Камом» (1:1). В турнирной таблице коллектив продолжает занимать 13 место и активно бороться за выживание.
«Сарпсборг 08» также не радовал болельщиков набранными очками в последних турах. Клуб сразился с «Буде-Глимтом» и «Волеренгой» и уступил им (1:4) и (0:1) соответственно. После 14 игр команда расположилась в центре таблицы, имея в активе 19 зачетных баллов.
Информация для ставок
- «Хаугесунд» сумел выиграть лишь один из пяти последних домашних матчей
- «Сарпсборг 08» проиграл четыре из пяти последних поединков
- Четыре из шести минувших очных встреч закончились вничью
- Четыре последние игры «Хаугесунда» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этом матче мы увидим футбол с большим количеством борьбы на каждом участке поля. Сложно сказать, кто в итоге положит в копилку три очка, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.