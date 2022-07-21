«Хаугесунд» – «Сарпсборг 08». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:47

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся команды одинакового уровня и класса, а потому букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом встречи и выставили равные коэффициенты. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.55. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.57. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Хаугесунд» после серии побед попал в череду неудач и потерял очки в противостояниях с «Йевром» и «Мольде», проиграв им с одинаковым счетом (0:1), а также расписав домашнюю ничью с «Хам-Камом» (1:1). В турнирной таблице коллектив продолжает занимать 13 место и активно бороться за выживание.

«Сарпсборг 08» также не радовал болельщиков набранными очками в последних турах. Клуб сразился с «Буде-Глимтом» и «Волеренгой» и уступил им (1:4) и (0:1) соответственно. После 14 игр команда расположилась в центре таблицы, имея в активе 19 зачетных баллов.

Информация для ставок

«Хаугесунд» сумел выиграть лишь один из пяти последних домашних матчей

«Сарпсборг 08» проиграл четыре из пяти последних поединков

Четыре из шести минувших очных встреч закончились вничью

Четыре последние игры «Хаугесунда» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче мы увидим футбол с большим количеством борьбы на каждом участке поля. Сложно сказать, кто в итоге положит в копилку три очка, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.