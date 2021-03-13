«Ноттингем Форест» — «Рединг»: прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

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вчера, 10:42

«Ноттингем Форест» сыграет против «Рединга» в рамках 36-го тура английского Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

«Ноттингем Форест» — фаворит матча, на его победу можно поставить с коэффициентом 2.70. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Рединга» за 3.30, ничейный исход доступен с тем же коэффициентом.

Форма команд

«Ноттингем Форест» был великим английским клубом, который регулярно побеждал в разных турнирах. Сейчас это клуб, который сражается за выживание во второй по силе лиге Англии. Команда расположилась на 17-й строчке и имеет в активе 40 пунктов. «Ноттингем» выиграл десять поединков, столько же раз играл вничью, а проиграл в 15 матчах. Клуб забил 28 голов и пропустил 34 мяча. В последних матчах у «Ноттингема» мало что получается.

«Рединг» удивляет в этом сезоне. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 60 пунктов. Команда выиграла 18 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Клуб забил 49 мячей и пропустил 37 голов. В последних матчах у «Рединга» были небольшие проблемы, но клуб вновь вернулся на победную тропу. Команда находится в зоне, которая позволяет ей пробраться в плей-офф и выйти в АПЛ .

Информация для ставок

● «Рединг» выиграл три матча кряду

● «Ноттингем» выиграл два матча из последних пяти

● «Рединг» забил всего пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах с коэффициентом 2.08. Также стоит обратить внимание на ставку — «победа „Ноттингема“ в первом тайме» и ТМ (1.5) с коэффициентом 4.20.

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