«Нью-Инглэнд Революшн» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 12:09

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Ди Си Юнайтед» могут поставить за 3.55. Коэффициент на ничью составляет 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Нью-Инглэнд Революшн» воспользовался нестабильностью «Нэшвилла» и потеснил его со второй позиции в восточной конференции. Команда набрала 40 очков, но отставание от лидера составляет восемь пунктов, что достаточно много. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, чтобы постараться навязать борьбу лидеру. Два последних матча «Нью-Инглэнд Революшн» завершились домашней победой над «Атлантой» (2:1) и поражением на выезде от «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2).

«Ди Си Юнайтед» отстает от нынешнего соперника на 10 пунктов, но находится в зоне плей-офф, что на данный момент является главной задачей в клубе. Сейчас он располагается на восьмом месте, но расслабляться очень рано, ведь любая осечка может оставить вне топ-9 каждого из претендентов на эти места. В прошлом туре «Ди Си Юнайтед» сыграл вничью с «Интер» Майами (2:2), а ранее переиграл на выезде «Даллас» (1:0).

Информация для ставок

«Ди Си Юнайтед» выиграл четыре из десяти матчей за последнее время

Шесть последних матчей «Нью-Инглэнд Революшн» завершились исходом «обе забьют»

«Ди Си Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних матчей «Нью-Инглэнд Революшн»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные задачи в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что зрители увидят забитые мячи в исполнении обоих коллективов.