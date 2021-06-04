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«Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори». Прогноз на матч австралийской А-Лиги (05.06.2021)

вчера, 23:54

«Ньюкасл Джетс» сыграет против «Перт Глори» в рамках очередного тура Австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.50 3.80 2.60
Мелбет 2.51 3.74 2.59
1XBET 2.51 3.74 2.59
BetBoom 2.50 3.65 2.54

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Перт Глори». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев за 2.60 и на ничейный исход за 3.70.

Форма команд

В этом сезоне «Ньюкасл Джетс» занимает последнее, 12-е место в чемпионате. Клуб набрал 17 пунктов. В последних поединках у «Джетс» все очень плохо, клуб часто теряет очки и не знает, что делать рядом с воротами соперника. Клуб не может показать достойную игру, поэтому считается аутсайдером.

«Перт Глори» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 пункта в нынешнем сезоне. В последних матчах у «Глори» получается далеко не все, чего хотелось бы болельщикам. Клуб регулярно теряет очки, тем не менее, до последнего места им очень далеко.

Информация для ставок

  • «Джетс» выиграл один матч из последних пяти
  • «Перт Глори» не побеждает три игры кряду
  • «Джетс» забили пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТМ 3,5 по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.58.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Флуминенсе» — «Куяба».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.39 1.64
1XBET 2.39 1.64
BetBoom 3.60 1.25 2.20 1.61 1.74 2.00
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:20
Перт не проиграет
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