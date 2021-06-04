«Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори». Прогноз на матч австралийской А-Лиги (05.06.2021)

«Ньюкасл Джетс» сыграет против «Перт Глори» в рамках очередного тура Австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 12:10
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Перт Глори». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев за 2.60 и на ничейный исход за 3.70.
Форма команд
В этом сезоне «Ньюкасл Джетс» занимает последнее, 12-е место в чемпионате. Клуб набрал 17 пунктов. В последних поединках у «Джетс» все очень плохо, клуб часто теряет очки и не знает, что делать рядом с воротами соперника. Клуб не может показать достойную игру, поэтому считается аутсайдером.
«Перт Глори» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 пункта в нынешнем сезоне. В последних матчах у «Глори» получается далеко не все, чего хотелось бы болельщикам. Клуб регулярно теряет очки, тем не менее, до последнего места им очень далеко.
Информация для ставок
- «Джетс» выиграл один матч из последних пяти
- «Перт Глори» не побеждает три игры кряду
- «Джетс» забили пять голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТМ 3,5 по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.58.
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