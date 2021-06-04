«Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори». Прогноз на матч австралийской А-Лиги (05.06.2021)

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вчера, 23:54

«Ньюкасл Джетс» сыграет против «Перт Глори» в рамках очередного тура Австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Перт Глори». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев за 2.60 и на ничейный исход за 3.70.

Форма команд

В этом сезоне «Ньюкасл Джетс» занимает последнее, 12-е место в чемпионате. Клуб набрал 17 пунктов. В последних поединках у «Джетс» все очень плохо, клуб часто теряет очки и не знает, что делать рядом с воротами соперника. Клуб не может показать достойную игру, поэтому считается аутсайдером.

«Перт Глори» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 33 пункта в нынешнем сезоне. В последних матчах у «Глори» получается далеко не все, чего хотелось бы болельщикам. Клуб регулярно теряет очки, тем не менее, до последнего места им очень далеко.

Информация для ставок

«Джетс» выиграл один матч из последних пяти

«Перт Глори» не побеждает три игры кряду

«Джетс» забили пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТМ 3,5 по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.58.

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