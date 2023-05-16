«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2023)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Ньюкасл Юнайтед» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брайтон» продолжает приятно удивлять не только своих болельщиков, но и всех поклонников английского футбола. На данный момент коллектив занимает шестое место с 58 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече хозяевам очень важно набрать баллы, чтобы сохранить за собой место в Лиге Европы на следующий сезон. В прошлом туре «Брайтон» крупно обыграл на выезде «Арсенал» (3:0), а ранее неожиданно разгромно уступил на своем поле «Эвертону» (1:5).

«Ньюкасл Юнайтед» набрал всего один балл в двух последних поединках в АПЛ , но продолжает удерживать третье место в турнирной таблице. «Сороки» имеют в своем активе 66 баллов и только по дополнительным характеристикам опережает «Манчестер Юнайтед». В ближайшем поединке гостям точно не будет легко, ведь «Брайтон» показывает очень качественный футбол и добивается с ним результата. Два последних поединка «Ньюкасл Юнайтед» завершились выездной ничьей с «Лидсом» (2:2), и домашним поражением от «Арсенала» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Брайтона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей в АПЛ

«Брайтон» выиграл два из пяти последних матчей с «сороками» при одном поражении

Прогноз

Обе команды играют неплохо в заключительном отрезке сезона и победителя определить очень сложно. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.