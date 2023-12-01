«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2023)

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сегодня, 10:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Тоттенхэма» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» ведет тяжелую борьбу в Лиге Чемпионов, но и о АПЛ забывать нельзя. «Сороки» идут лишь на седьмом месте с 23 баллами и уступают нынешнему сопернику всего один пункт. В домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» хозяева приложат все усилия, чтобы обойти конкурента и порадовать болельщиков. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с « ПСЖ » (1:1), а ранее разгромил «Челси»

«Манчестер Юнайтед» продолжает свои приключения в Лиге Чемпионов, но все еще имеет шансы на выход из группы, хоть и призрачные. В чемпионате команда также не находится среди лидеров и имеет в своем активе только 24 балла, отставая от идущего первым «Арсенала» на шесть очков. В игре с «Ньюкаслом» гостям важно набрать очки и не пропустить «сорок» вперед себя. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьей с «Галатасараем» (3:3) в Лиге Чемпионов и победой над «Эвертоном» в АПЛ (3:0).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл два из пяти последних поединков с «Манчестер Юнайтед»

Четыре последних матчей команд закончились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Команды в последнее время играют между собой нерезультативно и в этот раз не стоит ждать обилия забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.