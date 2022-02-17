«Нюрнберг» — «Ян» Регенсбург. Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 15:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.28. Победа «Ян» Регенсбург оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Ян» Регенсбург набрал всего три очка в пяти последних турах, что не может радовать болельщиков и руководство. Неудовлетворительные результаты вынудили коллектив опустится на девятое место в турнирной таблице с 31 набранным баллом, что меньше на 10 пунктов, чем у лидера. Чтобы навязать борьбу за самые высокие места, клубу срочно необходимо набирать баллы и реабилитироваться. В прошлой игре «Ян» Регенсбург проиграл «Санкт-Паули» (2:3), а немного ранее уступил «Шальке» (1:2).

«Нюрнберг» идет на 7 и имеет на два очка больше, чем у нынешнего оппонента. Плотность в турнирной таблице довольно высокая и команда рассчитывает также побороться за места, которые дают путевку в Бундеслигу. Матч с кризисным «Ян» Регенсбург может стать неплохим шансом укрепить свои позиции и продвинуться вверх по турнирной таблице. Два поединка с участием «Нюрнберга» за последнее время завершились крупными поражениями от «Карлсруэ» (1:4) и «Ингольштадт» (0:5).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Нюрнберга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ян» Регенсбург выиграл только два поединка на выезде из десяти последних встреч

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива еще надеются навязать борьбу лидерам за повышение в классе, а потому большими силами вряд ли пойдут вперед и не будут рисковать. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Фонбет.