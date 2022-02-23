«Олимпиакос» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Аталанту», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Рискнуть на успех «Олимпиакос» можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Аталанта» не без труда обыграла «Олимпиакос» в первой встрече (2:1) и теперь постарается успешно для себя завершить это противостояние уже в Греции. Коллектив ставит перед собой цель зайти в турнире как можно дальше, но тренерскому штабу необходимо распределить правильно силы. В чемпионате Италии «Аталанта» идет на пятом месте и не может выиграть уже несколько поединков подряд. Два последних поединка в Серии А «Аталанты» завершились поражением от «Фиорентины» и ничьей с «Ювентусом» (1:1).

«Олимпиакос» хорошо начал первый поединок, однако команде не хватило сил удержать победу и теперь придется отыгрывать один мяч уже на своем поле. Команда уверенно лидирует в чемпионате Греции и набрала 59 очков, опережая ближайшего конкурента на 11 баллов. Матч с «Аталантой» станет одним из решающих для греческого клуба в сезоне. В последних двух поединках «Олимпиакос» обыграл «Волос» (1:0) и АЕК (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Олимпиакос» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» уступила только в одном из десяти последних выездных поединков

Прогноз

«Аталанта» настроена выйти в финал Лиги Европы и вряд ли упустит свое преимущество в предстоящем поединке, учитывая не самые удачные выступления в чемпионате Италии. Предлагаем сделать ставку на победу клуба из Бергамо в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1.