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«Олимпиакос» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 11:55
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Аталанту», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Рискнуть на успех «Олимпиакос» можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.513.452.18
Фонбет 3.45 3.45 2.15
Мелбет 3.48 3.60 2.21
1XBET 3.48 3.64 2.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Аталанта» не без труда обыграла «Олимпиакос» в первой встрече (2:1) и теперь постарается успешно для себя завершить это противостояние уже в Греции. Коллектив ставит перед собой цель зайти в турнире как можно дальше, но тренерскому штабу необходимо распределить правильно силы. В чемпионате Италии «Аталанта» идет на пятом месте и не может выиграть уже несколько поединков подряд. Два последних поединка в Серии А «Аталанты» завершились поражением от «Фиорентины» и ничьей с «Ювентусом» (1:1).

«Олимпиакос» хорошо начал первый поединок, однако команде не хватило сил удержать победу и теперь придется отыгрывать один мяч уже на своем поле. Команда уверенно лидирует в чемпионате Греции и набрала 59 очков, опережая ближайшего конкурента на 11 баллов. Матч с «Аталантой» станет одним из решающих для греческого клуба в сезоне. В последних двух поединках «Олимпиакос» обыграл «Волос» (1:0) и АЕК (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Олимпиакос» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Аталанта» уступила только в одном из десяти последних выездных поединков

Прогноз

«Аталанта» настроена выйти в финал Лиги Европы и вряд ли упустит свое преимущество в предстоящем поединке, учитывая не самые удачные выступления в чемпионате Италии. Предлагаем сделать ставку на победу клуба из Бергамо в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.48 1.86 2.01 1.50 2.67
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
can6353k4z8g
can6353k4z8g
вчера в 16:52
Тотал больше 2.5 пройдет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:14
То что у Аталанты имеются сейчас существенные проблемы оборонительного характера, было хорошо заметно по первому матчу между данными командами. Где если бы греки были посмелее, то счет на табло мог гореть и не в пользу итальянцев 2:1. Ну а у себя в Пирее Олимпиакос всегда играет нагло и напористо впереди, в антураже громогласной поддержки собственной торсиды. Возвращаемся к Аталанте, и видим ее не самую благополучную игру в крайних турах итальянской Серии А, из за чего "богиня" уже потеряла заветную денежную позицию в Лиге Чемпионов УЕФА. Как-то совсем не верится, что не редко просто плюющая на собственные тылы Аталанта сумеет в предстоящей баталии с чисто домашним Олимпиакосом отстоять на голый ноль в обороне. Это абсолютно не свойственно нынешней черно-синей "богине", привозящей и привозящей пропущенные мячи почти в каждой международной встрече этого сезона. Так что, по моему мнению, ставке на ИТБ 1 (1) здесь светит, как минимум, возврат.
hupuvf67rjd9
hupuvf67rjd9
вчера в 11:57
Футбольный клуб «Аталанта» выиграет матч.
hwzxy4nwtcsd
hwzxy4nwtcsd
вчера в 11:57
Футбольный клуб «Аталанта» одержит победу.
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