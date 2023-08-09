«Олимпиакос» — «Генк». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (10.08.2023)

Ставки букмекеров
Небольшим фавоитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех «Генка» в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.15, а ничейный исход будет стоить 3.55.
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сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Олимпиакос» сыграет свой первый квалификационный раунд в этом турнире, но до этого команда провела много контрольных поединков с представителями разных стран. Греческому клубу не повезло с соперником, как и наоборот, но выйти в следующий этап сможет лишь одна команда. Два последних товарищеских поединка «Олимпиакоса» завершились поражением от «Норвича» (0:2) и победой с «Рейнджерс» (3:1).
«Генк» обладает хорошим сплоченным составом и очень хотел попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, но в серии пенальти уступил более скромному сопернику. Еще одно испытание ждет команду в противостоянии с «Олимпиакосом», где гостям очень важно добиться приемлемого результата на выезде, чтобы на своем поле постараться выбить именитого соперника. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Генк» уступил «Эйпену» (0:1), а в Лиге Чемпионов проиграл по пенальти «Серветту» (2:3).
Информация для ставок
- «Генк» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Олимпиакос» проиграл на своем поле всего один матч из десяти последних
- Четыре из пяти последних выездных матчей бельгийского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Олимпиакос» играет на своем поле и постарается захватить инициативу, а «Генку» придется играть вторым номером. Тем не менее, с большой вероятностью обе команды сумеют отличиться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.