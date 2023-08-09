«Олимпиакос» — «Генк». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (10.08.2023)

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вчера, 19:32

Ставки букмекеров

Небольшим фавоитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех «Генка» в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.15, а ничейный исход будет стоить 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Олимпиакос» сыграет свой первый квалификационный раунд в этом турнире, но до этого команда провела много контрольных поединков с представителями разных стран. Греческому клубу не повезло с соперником, как и наоборот, но выйти в следующий этап сможет лишь одна команда. Два последних товарищеских поединка «Олимпиакоса» завершились поражением от «Норвича» (0:2) и победой с «Рейнджерс» (3:1).

«Генк» обладает хорошим сплоченным составом и очень хотел попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, но в серии пенальти уступил более скромному сопернику. Еще одно испытание ждет команду в противостоянии с «Олимпиакосом», где гостям очень важно добиться приемлемого результата на выезде, чтобы на своем поле постараться выбить именитого соперника. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Генк» уступил «Эйпену» (0:1), а в Лиге Чемпионов проиграл по пенальти «Серветту» (2:3).

Информация для ставок

«Генк» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Олимпиакос» проиграл на своем поле всего один матч из десяти последних

Четыре из пяти последних выездных матчей бельгийского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Олимпиакос» играет на своем поле и постарается захватить инициативу, а «Генку» придется играть вторым номером. Тем не менее, с большой вероятностью обе команды сумеют отличиться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.