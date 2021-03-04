«Олимпик» — «Шахтёр». Прогноз на матч чемпионата Украины (06.03.2021)

1614890975

04 марта 2021, 23:49

В 17-м туре чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» сыграет с середняком УПЛ «Олимпиком». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 6 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтёр», ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.23. Рискнуть и поставить на триумф хозяев можно за 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.01.

Форма команд

«Шахтёр» сенсационно вылетел из Кубка Украины несколько дней назад, проиграв команде из Первой Лиги «Агробизнесу» (0:1 — в доп. время). Подопечные Луиша Каштру находятся не в самом лучшем эмоциональном состоянии, ведь и в чемпионате команда отстает от «Динамо» на 4 пункта. В прошлом туре чемпионата «Шахтёр» проиграл «Заре» (0:1), а немного ранее обыграл «Рух» (2:0).

«Олимпик» после выхода с зимнего перерыва не смог набрать еще ни одного очка, проиграв последние три матча. Команда не может настроить свою игру и в дальнейшем им это может грозить серьезными проблемами с зоной вылета. В прошлых двух турах «Олимпик» уступил «Минаю» (1:2) и «Днепру-1» (0:2).

Информация для ставок

«Шахтёр» проиграл два матча подряд во всех турнирах

«Олимпик» не выигрывал в официальных матчах в 2021 году

«Шахтёр» выиграл четыре из пяти последних выездных поединков с «Олимпиком»

Восемь последних официальных матчей «Шахтёра» закончились исходом «обе не забьют»

Прогноз

«Шахтёр» играет во второй половине сезона очень нестабильно и больше права на ошибку в чемпионате у него нет. «Олимпик» находится в плохой форме и не сможет составить достойную конкуренцию чемпиону Украины в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтёра» с форой -2 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мариуполь» — «Ворскла».