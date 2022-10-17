«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз на матч кубка России (19.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ахмата» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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завтра, 15:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62.
Форма команд
«Оренбург» в прошлом туре прервал свою серию без поражений, которая длилась несколько матчей, однако команда продолжает показывать достойные результаты. На данный момент коллектив идет на последнем месте в группе кубка России с двумя пунктами, и чтобы оставить за собой шансы на выход, хозяев устроит только победа. Два последних матча «Оренбурга» завершились поражением от «Динамо» Москва (2:3) и победой в чемпионате над «Ахматом» (2:1).
Клуб из Грозного лидирует в группе с набранными шестью очками, опережая «Ростов» лишь по дополнительным показателям. Тем не менее, «Ахмат» еще далеко не гарантировал себе выход из группы, поэтому предстоящий матч будет важен для обоих коллективов и будет напряженным и сложным. В прошлом туре «Ахмат» обыграл на выезде «Краснодар», а неделей ранее уступил на выезде «Оренбургу» (1:2).
Информация для ставок
- «Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл лишь один матч на своем стадионе из десяти последних
- Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ахмат» выиграл три из четырех последних матчей у «Оренбурга»
Прогноз
Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок.