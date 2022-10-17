«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз на матч кубка России (19.10.2022)

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вчера, 17:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ахмата» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62.

Форма команд

«Оренбург» в прошлом туре прервал свою серию без поражений, которая длилась несколько матчей, однако команда продолжает показывать достойные результаты. На данный момент коллектив идет на последнем месте в группе кубка России с двумя пунктами, и чтобы оставить за собой шансы на выход, хозяев устроит только победа. Два последних матча «Оренбурга» завершились поражением от «Динамо» Москва (2:3) и победой в чемпионате над «Ахматом» (2:1).

Клуб из Грозного лидирует в группе с набранными шестью очками, опережая «Ростов» лишь по дополнительным показателям. Тем не менее, «Ахмат» еще далеко не гарантировал себе выход из группы, поэтому предстоящий матч будет важен для обоих коллективов и будет напряженным и сложным. В прошлом туре «Ахмат» обыграл на выезде «Краснодар», а неделей ранее уступил на выезде «Оренбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» проиграл лишь один матч на своем стадионе из десяти последних

Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл три из четырех последних матчей у «Оренбурга»

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок.