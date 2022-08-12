«Оренбург» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (14.08.2022)

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сегодня, 10:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Торпедо» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.87. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.73.

Форма команд

«Оренбург» выиграл только один матч на старте РПЛ , а в остальных не смог набрать очки, что расстраивает руководство и болельщиков. В активе команды три балла и 11 место в турнирной таблице. В матче с одним из прямых конкурентов на своем стадионе от футболистов ждут только победы, которая поможет подняться вверх на несколько позиций. Два последних матча «Оренбург» проиграл «Ростову» (1:2) и «Спартаку» (1:4).

«Торпедо» не может зацепиться за победу в сезоне и забил только три мяча при одиннадцати пропущенных. Московский клуб имеет только один набранный балл и находится в зоне вылета, что необходимо исправлять, начиная с ближайших поединков. В прошлой игре «Торпедо» проиграл «Химкам» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл только два выездных матча из десяти последних

Девять последних матчей «Оренбурга» закончились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Оренбург» выиграл два последних матча у «Торпедо» на своем стадионе

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.73.