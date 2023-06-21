«Орландо Сити» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 11:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Орландо Сити», а коэффициент на их победу составляет 2.55. Успех «Филадельфии Юнион» оценивается по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Орландо Сити» держится в середине турнирной таблицы и на данный момент входит в зону плей-офф. Коллектив набрал 26 очков и занимает седьмое место, отставая на два пункта от «Атланты». В предстоящей встрече с «Филадельфией Юнион» хозяевам очень нужна победа, ведь в ее случае расстояние между соперниками сократится до одного пункта. Два последних матча «Орландо Сити» завершились поражением от «Нью-Инглэнд Революшн» (1:3) и победой на своем поле с «Колорадо Рэспидс» (2:0).

«Филадельфия Юнион» более успешна в этом сезоне и закономерно занимает четвертое место с 30 баллами, опережая сразу двух соперников на два пункта. В предстоящей встрече коллектив рассчитывает на набор очков, ведь отстает от ближайшего соперника на три пункта, и чтобы догнать его, необходимо выигрывать свои поединки и надеяться на осечку конкурента. В прошлой игре «Филадельфия Юнион» проиграла на выезде «Сан-Хосе Эртквейс» (1:2), а ранее уверенно обыграла на своем поле «Монреаль» (3:0).

Информация для ставок

«Орландо Сити» уступил лишь в трех поединках из последних десяти в МЛС

«Филадельфия Юнион» выиграла пять из семи последних поединков в МЛС

«Орландо Сити» выиграл два из пяти последних матчей у «Филадельфии Юнион» при трех поражениях

Прогноз

«Филадельфия Юнион» находится в отличной физической форме и на данный момент ей вполне по силам одержать выездную победу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.