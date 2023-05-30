«Осер» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.
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03 июня 2023, 22:00
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.75. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.
Форма команд
Перед последним туром Лиги 1 «Осер» находится на последней спасительной ступеньке в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков и опережает «Нант», идущий в зоне вылета на два балла. Коллективу очень нужны очки в матче со второй командой Франции и его шанс в том, что «Лансу» ничего не нужно в этой встрече. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Тулузой» (1:1) и минимальным поражением от «ПСЖ» (1:2).
«Ланс» смог добиться второй позиции в чемпионате Франции и уже никуда с нее не сдвинется, независимо от результата последнего тура. «ПСЖ» оторвался от команды на четыре пункта и оформил чемпионство, поэтому гости могут спокойно играть, не тратя лишние силы и нервы. В прошлом туре «Ланс» уверенно обыграл на своем поле «Аяччо» (3:0), а ранее переиграл на выезде «Лорьян» (3:1).
Информация для ставок
- «Осер» не может выиграть уже шесть матчей подряд в чемпионате Франции
- «Ланс» выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
- «Осер» проиграл «Лансу» четыре из пяти последних матчей
- Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Осер» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. В такой ситуации много мячей от клубов ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.