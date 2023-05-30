«Осер» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

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вчера, 15:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.75. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

Перед последним туром Лиги 1 «Осер» находится на последней спасительной ступеньке в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков и опережает «Нант», идущий в зоне вылета на два балла. Коллективу очень нужны очки в матче со второй командой Франции и его шанс в том, что «Лансу» ничего не нужно в этой встрече. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Тулузой» (1:1) и минимальным поражением от « ПСЖ » (1:2).

«Ланс» смог добиться второй позиции в чемпионате Франции и уже никуда с нее не сдвинется, независимо от результата последнего тура. « ПСЖ » оторвался от команды на четыре пункта и оформил чемпионство, поэтому гости могут спокойно играть, не тратя лишние силы и нервы. В прошлом туре «Ланс» уверенно обыграл на своем поле «Аяччо» (3:0), а ранее переиграл на выезде «Лорьян» (3:1).

Информация для ставок

«Осер» не может выиграть уже шесть матчей подряд в чемпионате Франции

«Ланс» выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде

«Осер» проиграл «Лансу» четыре из пяти последних матчей

Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Осер» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. В такой ситуации много мячей от клубов ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.