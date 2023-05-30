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«Осер» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

вчера, 15:06
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

Франция. Лига 1 2022/2023
Осер
Ланс
НичьяПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
03 июня 2023, 22:00
суббота
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.783.642.47
Pari 2.75 3.60 2.45

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.75. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

Перед последним туром Лиги 1 «Осер» находится на последней спасительной ступеньке в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков и опережает «Нант», идущий в зоне вылета на два балла. Коллективу очень нужны очки в матче со второй командой Франции и его шанс в том, что «Лансу» ничего не нужно в этой встрече. Два последних матча «Ланса» завершились ничьей с «Тулузой» (1:1) и минимальным поражением от «ПСЖ» (1:2).

«Ланс» смог добиться второй позиции в чемпионате Франции и уже никуда с нее не сдвинется, независимо от результата последнего тура. «ПСЖ» оторвался от команды на четыре пункта и оформил чемпионство, поэтому гости могут спокойно играть, не тратя лишние силы и нервы. В прошлом туре «Ланс» уверенно обыграл на своем поле «Аяччо» (3:0), а ранее переиграл на выезде «Лорьян» (3:1).

Информация для ставок

  • «Осер» не может выиграть уже шесть матчей подряд в чемпионате Франции
  • «Ланс» выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
  • «Осер» проиграл «Лансу» четыре из пяти последних матчей
  • Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Осер» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. В такой ситуации много мячей от клубов ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.35 2.08 1.78 1.63 2.33
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:45
Думаю скатают ничейку и тб 2!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:56
Осер играя дома будет стремится хотя бы не проиграть. 1Х.
Гость
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