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«Осс» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (12.11.2021)

10 ноября 2021, 18:06

12 ноября 2021 года «Осс» примет «Хельмонд» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Осс
Хельмонд
0 : 0
завершен
12 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния является «Осс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа гостей в 3.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Осс» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Клуб выиграл три матча, дважды играл вничью и проиграл в девяти поединках. У «Осс» 17 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних матчах «Осс» сыграл вничью с «ПСВ II», а также проиграл «Бреде» и «Утрехт II».

«Хельмонд» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре матча, дважды играла вничью и проиграла в восьми встречах. У «Хельмонда» 14 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах нидерландский коллектив проиграл «Роде», а также уступил «Алмере Сити» и сыграл вничью с «Телстаром».

Информация для ставок

  • «Хельмонд» не побеждает пять поединков кряду
  • «Осс» не побеждает вот уже 11 игр кряду
  • У «Хельмонда» девять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Хельмонда“» по коэффициенту 1.85. В последних матчах этот клуб смотрится чуть лучше, чем оппонент, есть вероятность, что он сможет зацепиться хотя бы за одно очко.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.71 2.20
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Все комментарии
7dh46es7aspq
7dh46es7aspq
10 ноября в 18:44
Футбольный клуб «Осс» одержит победу.
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