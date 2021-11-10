«Осс» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (12.11.2021)

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10 ноября 2021, 18:06

12 ноября 2021 года «Осс» примет «Хельмонд» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния является «Осс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа гостей в 3.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Осс» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Клуб выиграл три матча, дважды играл вничью и проиграл в девяти поединках. У «Осс» 17 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних матчах «Осс» сыграл вничью с « ПСВ II», а также проиграл «Бреде» и «Утрехт II».

«Хельмонд» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре матча, дважды играла вничью и проиграла в восьми встречах. У «Хельмонда» 14 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах нидерландский коллектив проиграл «Роде», а также уступил «Алмере Сити» и сыграл вничью с «Телстаром».

Информация для ставок

«Хельмонд» не побеждает пять поединков кряду

«Осс» не побеждает вот уже 11 игр кряду

У «Хельмонда» девять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Хельмонда“» по коэффициенту 1.85. В последних матчах этот клуб смотрится чуть лучше, чем оппонент, есть вероятность, что он сможет зацепиться хотя бы за одно очко.