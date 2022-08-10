«Остенде» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.08.2022)

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сегодня, 09:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Гента» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.76. Поверить в успех «Остенде» можно по 4.4, а ничья котируется по коэффициенту 3.9.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.74. Если вы верите, что встреча окажется не богатой на забитые мячи, то ТМ 2.5 будет стоить 2.12. Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.61.

Форма команд

«Остенде» после поражения в первом туре добивался только побед и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. Пока сложно представить, насколько высоко сможет закрепиться коллектив, однако их подготовка к сезону была проведена на высоком уровне. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Остенде» обыграл на выезде «Шарлеруа» (3:1), а ранее одолел «Мехелен» (2:1).

«Гент» набирал очки в каждом матче, но часто играет вничью в последнее время, что не позволяет команде быть в тройке лидеров. Клуб набрал пять баллов и расположился на шестом месте, отставая от нынешнего соперника на один пункт. В случае победы коллектив имеет шанс продвинуться вверх сразу на несколько позиций. Последние два матча «Гента» завершились победой над «Вестерло» (2:1) и ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Гента» завершились исходом «обе забьют»

«Остенде» выиграл пять из семи домашних матчей за последнее время во всех турнирах

«Гент» выиграл у «Остенде» шесть из десяти последних матчей

Три из пяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Остенде» поверил в свои силы, благодаря последним двум победам и на своем стадионе они приложат максимум усилий, чтобы добыть еще одну. Предлагаем поверить в небольшую сенсацию и сделать выбор в пользу хозяев по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.