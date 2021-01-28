«Остенде» — «Стандард»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (28.01.2021)

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28 января 2021, 13:24

«Остенде» в 22-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Стандард».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Стандарда» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить с коэффициентом 2.6. Поверить в успех «Остенде» можно за 2.75, а ничья котируется с коэффициентом 3.25.

На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.07.

Форма команд

«Стандард» занимает 4-е место в чемпионате, а в последнем месяце показывает отличные результаты. Команда в хорошем расположении духа, благодаря последним победам над «Шарлеруа» (3:2) и «Мехеленом» (4:0). «Стандард» отстает от лидера первенства «Брюгге» на 14 очков.

«Остенде» отстает от своего соперника в нынешнем матче всего на 2 очка. За последние пять встреч они проиграли лишь одну игру — в позапрошлом туре «Брюгге» (1:2). На прошлой неделе команда обыграла «Антверпен» с тем же счетом.

Информация для ставок

• «Стандард» выиграл четыре матча чемпионата Бельгии подряд

• «Остенде» проиграл всего один матч из последних шести

• Восемь последних матчей между командами завершились исходом тотал больше 2.5 мячей

• «Стандард» выиграл четыре последние выездные встречи у «Остенде»

Прогноз

Команды показывают результативный футбол, поэтому можно смело предположить, что в матче будет забито не менее 3-4 мячей. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей можно с коэффициентом 1.75.