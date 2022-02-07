«Оуд-Хеверли» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.03. Поверить в успех «Оуд-Хеверли» можно по 3.45, а ничья котируется по коэффициенту 3.7.
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завтра, 23:00
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Сделать свой выбор в пользу малорезультативного поединка (ТМ 2.5.) можно за 2.25. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Оуд-Хеверли» показывает неплохие результаты и набрали 10 очков в пяти последних турах. Тем не менее, коллектив идет только на 12 месте с набранными 30 очками и на пять баллов отстает от восьмой позиции, которая дает право сыграть в плей-офф. Предстоящий матч с «Генком» будет сложным и интересным, ведь соперник находится в хорошей физической форме и пытается забраться как можно выше в турнирной таблице. Последние два матча «Оуд-Хеверли» закончились победой над «Остенде» (3:1) и ничьей с «Зюлте-Варегемом» (1:1).
«Генк» не смог в этом сезоне конкурировать с лидерами чемпионата Бельгии и держится только в середине таблицы, а именно на восьмом месте. Команда набрала 35 очков и только по дополнительным показателям опережают «Серкль Брюгге». В последних пяти турах коллектив выиграл три матча, что добавляет болельщика определенного оптимизма. В прошлом матче «Генк» обыграл «Зюлте-Варегем» (2:0), а ранее уступил лидеру чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2).
Информация для ставок
- «Оуд-Хеверли» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Генк» уступил в четырех поединках
- Четыре из шести последних матчей «Генка» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Генк» выиграл только один из шести последних матчей на выезде
Прогноз
«Генк» на данный момент крайне мотивирован на игру, и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее «Оуд-Хеверли» в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу «Генка» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Фонбет.