«Оуд-Хеверли» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.02.2022)

1644227108

вчера, 12:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.03. Поверить в успех «Оуд-Хеверли» можно по 3.45, а ничья котируется по коэффициенту 3.7.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Сделать свой выбор в пользу малорезультативного поединка (ТМ 2.5.) можно за 2.25. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» показывает неплохие результаты и набрали 10 очков в пяти последних турах. Тем не менее, коллектив идет только на 12 месте с набранными 30 очками и на пять баллов отстает от восьмой позиции, которая дает право сыграть в плей-офф. Предстоящий матч с «Генком» будет сложным и интересным, ведь соперник находится в хорошей физической форме и пытается забраться как можно выше в турнирной таблице. Последние два матча «Оуд-Хеверли» закончились победой над «Остенде» (3:1) и ничьей с «Зюлте-Варегемом» (1:1).

«Генк» не смог в этом сезоне конкурировать с лидерами чемпионата Бельгии и держится только в середине таблицы, а именно на восьмом месте. Команда набрала 35 очков и только по дополнительным показателям опережают «Серкль Брюгге». В последних пяти турах коллектив выиграл три матча, что добавляет болельщика определенного оптимизма. В прошлом матче «Генк» обыграл «Зюлте-Варегем» (2:0), а ранее уступил лидеру чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2).

Информация для ставок

«Оуд-Хеверли» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Генк» уступил в четырех поединках

Четыре из шести последних матчей «Генка» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Генк» выиграл только один из шести последних матчей на выезде

Прогноз

«Генк» на данный момент крайне мотивирован на игру, и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее «Оуд-Хеверли» в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу «Генка» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Фонбет.