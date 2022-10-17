«Падерборн» — «Вердер». Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Падерборна» будет стоить 2.9, а ничью можно поставить по 3.85. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.55.
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завтра, 19:00
Вероятность низового матча составляет 1.95 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд (ТБ 3) оценивается по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Падерборн» на данный момент является одним из лидеров второй Бундеслиги и занимает второе место, набрав 25 очков. Коллектив иногда допускает осечки, но в целом показывает стабильную игру и имеет хорошие шансы побороться за проход в следующую стадию турнира. В последней игре чемпионата «Падерборн» крупно обыграл «Зандхаузен» (3:0), а ранее с тем же счетом обыграл на выезде «Ганзу» (3:0).
«Вердер» показывает очень хорошие результаты в Бундеслиге, как для команды, которая только в этом сезоне вернулась обратно. Сейчас клуб из Бремена располагается на девятом месте, набрав 15 очков и отставая от трех конкурентов на один балл. В кубке Германии любой соперник может «выстрелить», поэтому гостям нужно просто играть в свой футбол и минимизировать ошибки. В прошлой туре «Вердер» проиграл «Майнцу» (0:2), а ранее обыграл «Хоффенхайм» (2:1).
Информация для ставок
- «Вердер» проиграл один матч (товарищеский) из десяти последних во всех турнирах
- «Падерборн» выиграл девять домашних матчей из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Вердер» выиграл два последних выездных матча у «Падерборна»
Прогноз
Оба коллектива находятся в оптимальных кондициях, и в такой ситуации можно предположить, что они смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.