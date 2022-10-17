«Падерборн» — «Вердер». Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Падерборна» будет стоить 2.9, а ничью можно поставить по 3.85. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.55.

Вероятность низового матча составляет 1.95 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 3) оценивается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Падерборн» на данный момент является одним из лидеров второй Бундеслиги и занимает второе место, набрав 25 очков. Коллектив иногда допускает осечки, но в целом показывает стабильную игру и имеет хорошие шансы побороться за проход в следующую стадию турнира. В последней игре чемпионата «Падерборн» крупно обыграл «Зандхаузен» (3:0), а ранее с тем же счетом обыграл на выезде «Ганзу» (3:0).

«Вердер» показывает очень хорошие результаты в Бундеслиге, как для команды, которая только в этом сезоне вернулась обратно. Сейчас клуб из Бремена располагается на девятом месте, набрав 15 очков и отставая от трех конкурентов на один балл. В кубке Германии любой соперник может «выстрелить», поэтому гостям нужно просто играть в свой футбол и минимизировать ошибки. В прошлой туре «Вердер» проиграл «Майнцу» (0:2), а ранее обыграл «Хоффенхайм» (2:1).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл один матч (товарищеский) из десяти последних во всех турнирах

«Падерборн» выиграл девять домашних матчей из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» выиграл два последних выездных матча у «Падерборна»

Прогноз

Оба коллектива находятся в оптимальных кондициях, и в такой ситуации можно предположить, что они смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.