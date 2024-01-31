«Палермо» — «Бари». Прогноз на матч Серии B (02.02.2024)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Бари», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88

Форма команд

«Палермо» давно не может вернуться в Серию А и в этом сезоне у команды есть неплохи шансы наконец повыситься в классе. Команда идет на пятом месте с 36 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. В матче с середняком Серии В для хозяев очень важно побороться за победу и как минимум не подпустить к себе конкурентов. Два последних матча «Палермо» завершились ничьей с «Катанзаро» (1:1) и победой над «Моденой» (4:2).

«Бари» идет в середине турнирной таблицы, а именно на 12 месте и не может похвалиться большим количеством побед. Команда имеет в активе 27 пунктов и уступает «Козенце» лишь по дополнительным характеристикам. В выездной игре с командой и зоны плей-офф для гостей любые набранные баллы станут хорошим результатом. В прошлой игре «Бари» уступил «Реджане» (0:2), а ранее поделил очки с «Асколи» (2:2).

Информация для ставок

«Палермо» выиграл лишь три матча из десяти последних

«Бари» проиграл четыре из десяти поединков за последнее время во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой малорезультативно и в предстоящей игре вряд ли стоит ждать от них много забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.