«Палермо» — «Бари». Прогноз на матч Серии B (02.02.2024)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Бари», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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завтра, 22:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88
Форма команд
«Палермо» давно не может вернуться в Серию А и в этом сезоне у команды есть неплохи шансы наконец повыситься в классе. Команда идет на пятом месте с 36 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. В матче с середняком Серии В для хозяев очень важно побороться за победу и как минимум не подпустить к себе конкурентов. Два последних матча «Палермо» завершились ничьей с «Катанзаро» (1:1) и победой над «Моденой» (4:2).
«Бари» идет в середине турнирной таблицы, а именно на 12 месте и не может похвалиться большим количеством побед. Команда имеет в активе 27 пунктов и уступает «Козенце» лишь по дополнительным характеристикам. В выездной игре с командой и зоны плей-офф для гостей любые набранные баллы станут хорошим результатом. В прошлой игре «Бари» уступил «Реджане» (0:2), а ранее поделил очки с «Асколи» (2:2).
Информация для ставок
- «Палермо» выиграл лишь три матча из десяти последних
- «Бари» проиграл четыре из десяти поединков за последнее время во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой малорезультативно и в предстоящей игре вряд ли стоит ждать от них много забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.