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Парагвай – Уругвай. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

вчера, 18:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются уругвайцы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Парагвая оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.352.962.45
Мелбет 3.17 3.06 2.47
1XBET 3.17 3.06 2.47

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.05. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.07.

Форма команд

Сборная Парагвая провела не лучшую квалификацию и шансов на выход на ЧМ 2022 в Катаре не так много. За предыдущие 13 туров команда выиграла лишь два поединка и набрала 13 очков. Разница мячей также является неудовлетворительной (9:18), а предстоящая встреча будет очень сложной и принципиальной. В двух последних матчах квалификации Парагвай сыграл вничью с Колумбией (0:0) и проиграл Чили (0:1).

Уругвай находится в очень сложной ситуации и проиграл уже несколько матчей подряд. Команда находится в подвешенном положении и ее участие на ЧМ 2022 в Катаре под большим вопросом. Сборная занимает только седьмое место и имеет в активе 16 очков, чего недостаточно для выхода из группы. Тем не менее, победы в оставшихся поединках практически гарантируют уругвайским футболистам место в топ-5. В прошлом туре команда проиграла Боливии (0:3), а немного ранее минимально уступила Аргентине (0:1).

Информация для ставок

  • Уругвай выиграл три матча из последних десяти во всех турнирах, а Парагвай одержал только одну победу
  • Парагвай забивал в семи матчах из десяти за последнее время на своем стадионе
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Парагвая завершились исходом «обе забьют»
  • Уругвай проиграл четыре последние встречи в квалификации на ЧМ 2022

Прогноз

Сборная Уругвая должна собраться с силами и обыграть соперника на выезде, ведь команда превосходит оппонента по подбору игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.93 1.51 2.59
Мелбет 1.53 2.67
1XBET 1.53 2.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:41
Победа или ничья команды Уругвая в этом матче. Удачи
6uu2vk54ccbn
6uu2vk54ccbn
вчера в 20:45
Уругвай выиграет матч.
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