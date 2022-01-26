Парагвай – Уругвай. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются уругвайцы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Парагвая оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.05. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.07.

Форма команд

Сборная Парагвая провела не лучшую квалификацию и шансов на выход на ЧМ 2022 в Катаре не так много. За предыдущие 13 туров команда выиграла лишь два поединка и набрала 13 очков. Разница мячей также является неудовлетворительной (9:18), а предстоящая встреча будет очень сложной и принципиальной. В двух последних матчах квалификации Парагвай сыграл вничью с Колумбией (0:0) и проиграл Чили (0:1).

Уругвай находится в очень сложной ситуации и проиграл уже несколько матчей подряд. Команда находится в подвешенном положении и ее участие на ЧМ 2022 в Катаре под большим вопросом. Сборная занимает только седьмое место и имеет в активе 16 очков, чего недостаточно для выхода из группы. Тем не менее, победы в оставшихся поединках практически гарантируют уругвайским футболистам место в топ-5. В прошлом туре команда проиграла Боливии (0:3), а немного ранее минимально уступила Аргентине (0:1).

Информация для ставок

Уругвай выиграл три матча из последних десяти во всех турнирах, а Парагвай одержал только одну победу

Парагвай забивал в семи матчах из десяти за последнее время на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Парагвая завершились исходом «обе забьют»

Уругвай проиграл четыре последние встречи в квалификации на ЧМ 2022

Прогноз

Сборная Уругвая должна собраться с силами и обыграть соперника на выезде, ведь команда превосходит оппонента по подбору игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5.