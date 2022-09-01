«Пари НН» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России. (03.09.2022)

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вчера, 17:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Пари НН». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Факела» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Пари НН» отчаянно пытается набирать очки в каждом матче, где это представляется возможным и иногда у клуба это получается. После семи туров, команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе шесть баллов и опережает ближайшего соперника на два балла. В прошлом матче «Пари НН» обыграл в кубке «Локомотив» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Динамо» М (2:2).

«Факел» все еще остается без побед в РПЛ , что не может радовать болельщиков и руководство. С другой стороны, коллектив очень старается и много матчей свел к ничейному результату. Перед стартом очередного тура клуб из Воронежа имеет в активе всего четыре балла и находится внизу турнирной таблицы. Два последних матча «Факела» завершились поражениями от «Зенита» (0:2) и московского «Спартака» (1:4).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести матчей «Пари НН» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Пари НН» выиграл три из пяти последних встреч с командой из Воронежа

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало забивают в ворота друг друга, и мы предполагаем, что их очередная встреча не станет исключением. Сделать выбор в пользу тотала меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.