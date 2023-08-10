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«ПСЖ» – «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (12.08.2023)

сегодня, 11:10
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа «Лорьяна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.758.29
Pari 1.35 5.50 8.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«ПСЖ» претерпел много изменений в летнее межсезонье, главным из которых стал уход Лионеля Месси. Ситуация с Мбаппе также остается подвешенной и вероятнее всего игрок уйдет. Тем не менее, команда и с такими кадровыми перестановками обязана выигрывать стартовый тур Лиги 1 под руководством нового главного тренера Луиса Энрике. Два последних товарищеских матча «ПСЖ» завершились победой над «Чонбук Моторс» (3:0) и поражением от «Интера» (1:2).

«Лорьян» провел очень хороший прошлый сезон и в этот от команды ждут как минимум места в середине турнирной таблицы. Выездной матч с чемпионом Франции является настоящим вызовом для команды, поэтому ее стоит серьезно рассматривать и исключить недооценку соперника, как бывало у «парижан» уже не один раз. В прошлой товарищеской игре «Лорьян» проиграл «Борнмуту» (0:2), а ранее обыграла «Нант» (3:1).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних выездных матчей «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»
  • «ПСЖ» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Обе команды выиграли по два матча из пяти последних при одном ничейном результате
  • Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«ПСЖ» и «Лорьян» часто забивают друг другу в личных встречах и вполне могут повторить подобный результат и в этот футбольный вечер. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.51 2.11 1.79
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:46
Многие конечно привыкли, что в Лиге 1 есть парижский клуб, который всех громит и никому не оставляет шансов. Но сейчас у команды есть много причин, чтобы этого не делать. Например, не понятная ситуация с Мбаппе, вливание новых игроков в ритм команды, в общем, вряд ли им удастся сыграться на отлично в один миг. Также, важно вспомнить и очные встречи команд за прошлый сезон, их было две, и в одной Лорьян победил 3:1, а в другой уступил, но всего лишь в один мяч. Наверняка у них получится и сейчас выдержать фору.
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