«ПСЖ» – «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (12.08.2023)

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сегодня, 11:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа «Лорьяна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

« ПСЖ » претерпел много изменений в летнее межсезонье, главным из которых стал уход Лионеля Месси. Ситуация с Мбаппе также остается подвешенной и вероятнее всего игрок уйдет. Тем не менее, команда и с такими кадровыми перестановками обязана выигрывать стартовый тур Лиги 1 под руководством нового главного тренера Луиса Энрике. Два последних товарищеских матча « ПСЖ » завершились победой над «Чонбук Моторс» (3:0) и поражением от «Интера» (1:2).

«Лорьян» провел очень хороший прошлый сезон и в этот от команды ждут как минимум места в середине турнирной таблицы. Выездной матч с чемпионом Франции является настоящим вызовом для команды, поэтому ее стоит серьезно рассматривать и исключить недооценку соперника, как бывало у «парижан» уже не один раз. В прошлой товарищеской игре «Лорьян» проиграл «Борнмуту» (0:2), а ранее обыграла «Нант» (3:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних выездных матчей «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»

« ПСЖ » выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах

» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах Обе команды выиграли по два матча из пяти последних при одном ничейном результате

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

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