«ПСЖ» – «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (12.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа «Лорьяна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.
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12 августа 2023, 22:00
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«ПСЖ» претерпел много изменений в летнее межсезонье, главным из которых стал уход Лионеля Месси. Ситуация с Мбаппе также остается подвешенной и вероятнее всего игрок уйдет. Тем не менее, команда и с такими кадровыми перестановками обязана выигрывать стартовый тур Лиги 1 под руководством нового главного тренера Луиса Энрике. Два последних товарищеских матча «ПСЖ» завершились победой над «Чонбук Моторс» (3:0) и поражением от «Интера» (1:2).
«Лорьян» провел очень хороший прошлый сезон и в этот от команды ждут как минимум места в середине турнирной таблицы. Выездной матч с чемпионом Франции является настоящим вызовом для команды, поэтому ее стоит серьезно рассматривать и исключить недооценку соперника, как бывало у «парижан» уже не один раз. В прошлой товарищеской игре «Лорьян» проиграл «Борнмуту» (0:2), а ранее обыграла «Нант» (3:1).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних выездных матчей «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»
- «ПСЖ» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Обе команды выиграли по два матча из пяти последних при одном ничейном результате
- Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«ПСЖ» и «Лорьян» часто забивают друг другу в личных встречах и вполне могут повторить подобный результат и в этот футбольный вечер. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.