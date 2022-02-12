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«ПАС Янина» — «Арис». Прогноз на матч Суперлиги Греции (14.02.2022)

вчера, 16:51

14 февраля 2022 года состоится поединок «ПАС Янина — Арис Салоники». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Игра состоится на стадионе «ПАС Янины». Букмекеры Фонбет представили котировок на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.212.772.62
Фонбет 2.80 3.35 2.35

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Арис Салоники». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается 2.90, а победа хозяев в 3.15. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«ПАС Янина» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. Коллектив выиграл девять встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в семи матчах. Всего у «ПАС Янина» 25 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах «ПАС Янина» выглядит неплохо — победы над «Панетоликосом» со счетом 0:1, а также над «Аполлон Смирнис» 2:0 и поражение от «Астераса» 2:0.

«Арис» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. У команды 29 пунктов в активе. Коллектив выиграл десять поединков, пять раз играл вничью и проиграл в шести встречах. Всего у клуба 21 забитый и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Арис» выглядит неплохо и регулярно набирает баллы — победы над АЕКом со счетом 2:1 и над «Панетоликосом» 0:2. Также коллектив уступил «Арису» со счетом 0:2.

Информация для ставок

  • «Арис» выиграл два матча из последних пяти
  • «ПАС Янина» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Ариса» три пропущенных гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.30. Эти команды точно не сыграют вничью, им срочно нужна победа, они будут сражаться до последнего.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.92 2.01 1.51 2.55
Фонбет 1.85 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:35
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
yqkguzysv7n9
yqkguzysv7n9
вчера в 19:54
Футбольный клуб «Арис» одержит победу.
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