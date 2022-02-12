«ПАС Янина» — «Арис». Прогноз на матч Суперлиги Греции (14.02.2022)

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вчера, 16:51

14 февраля 2022 года состоится поединок «ПАС Янина — Арис Салоники». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Игра состоится на стадионе «ПАС Янины». Букмекеры Фонбет представили котировок на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Арис Салоники». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается 2.90, а победа хозяев в 3.15. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«ПАС Янина» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. Коллектив выиграл девять встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в семи матчах. Всего у «ПАС Янина» 25 забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах «ПАС Янина» выглядит неплохо — победы над «Панетоликосом» со счетом 0:1, а также над «Аполлон Смирнис» 2:0 и поражение от «Астераса» 2:0.

«Арис» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. У команды 29 пунктов в активе. Коллектив выиграл десять поединков, пять раз играл вничью и проиграл в шести встречах. Всего у клуба 21 забитый и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Арис» выглядит неплохо и регулярно набирает баллы — победы над АЕКом со счетом 2:1 и над «Панетоликосом» 0:2. Также коллектив уступил «Арису» со счетом 0:2.

Информация для ставок

«Арис» выиграл два матча из последних пяти

«ПАС Янина» выиграл два матча из последних пяти

У «Ариса» три пропущенных гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.30. Эти команды точно не сыграют вничью, им срочно нужна победа, они будут сражаться до последнего.

