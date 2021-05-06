«Пасуш де Феррейра» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (09.05.2021)

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вчера, 23:48

Девятого мая в чемпионате Португалии состоится матч, в котором «Пасуш де Феррейра» на своем поле примет «Маритиму».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Бетсити говорит в пользу хозяев предстоящего матча. Поставить на победу «Пасуш де Феррейра» можно по коэффициенту 2.11, а шансы «Маритиму» набрать три очка оцениваются в 3.66. Ничья — 3.30.

Также букмекер считает, что команды покажут скучный футбол и много голов не забьют. Вероятность выигрыша ставки ТМ(2,5) оценивается в 1.63, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» занимает пятое место в турнирной таблице португальской лиги. В активе команды 49 очков.

В трех прошлых турах чемпионата «Пасуш де Феррейра» не уступала своим соперникам. Помимо домашней победы над «Белененсешем» (1:0), команда разошлась миром с «Риу Аве» и «Брагой» (1:1).

«Маритиму» базируется на 13-м месте в общем зачете чемпионата Португалии. Эта команда набрала 33 очка по ходу сезона, что дает ей возможность комфортно себя чувствовать на финише кампании и не вести борьбу за выживание.

В последней игре лиги «Маритиму» уступил на своем поле «Жил Висенте» (0:1). До этого команда одержала три победы подряд с одинаковым счетом 1:0: «Брага», «Боавишта» и «Риу Аве».

Информация для ставок

• В 7 прошлых матчах «Маритиму» сыграла ставка ТМ(2,5), а у «Пасуш де Феррейра» в пяти предыдущих

• 4 из 5 прошлых встреч команд на поле «Пасуш де Феррейра» закончились вничью

• В 4 предыдущих противостояниях соперников на стадионе «Пасуш де Феррейра» больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Пасуш де Феррейра» и «Маритиму» действуют в прагматичном стиле, отдельное внимание уделяя обороне своих ворот. В очных встречах соперников постоянно фиксируется низовой исход. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку ТМ(2,5) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

