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«Пасуш де Феррейра» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (09.05.2021)

вчера, 23:48

Девятого мая в чемпионате Португалии состоится матч, в котором «Пасуш де Феррейра» на своем поле примет «Маритиму».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.303.70
Лига Ставок 2.14 3.20 3.55
Мелбет 2.17 3.24 3.60

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Бетсити говорит в пользу хозяев предстоящего матча. Поставить на победу «Пасуш де Феррейра» можно по коэффициенту 2.11, а шансы «Маритиму» набрать три очка оцениваются в 3.66. Ничья — 3.30.

Также букмекер считает, что команды покажут скучный футбол и много голов не забьют. Вероятность выигрыша ставки ТМ(2,5) оценивается в 1.63, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» занимает пятое место в турнирной таблице португальской лиги. В активе команды 49 очков.

В трех прошлых турах чемпионата «Пасуш де Феррейра» не уступала своим соперникам. Помимо домашней победы над «Белененсешем» (1:0), команда разошлась миром с «Риу Аве» и «Брагой» (1:1).

«Маритиму» базируется на 13-м месте в общем зачете чемпионата Португалии. Эта команда набрала 33 очка по ходу сезона, что дает ей возможность комфортно себя чувствовать на финише кампании и не вести борьбу за выживание.

В последней игре лиги «Маритиму» уступил на своем поле «Жил Висенте» (0:1). До этого команда одержала три победы подряд с одинаковым счетом 1:0: «Брага», «Боавишта» и «Риу Аве».

Информация для ставок

• В 7 прошлых матчах «Маритиму» сыграла ставка ТМ(2,5), а у «Пасуш де Феррейра» в пяти предыдущих
• 4 из 5 прошлых встреч команд на поле «Пасуш де Феррейра» закончились вничью
• В 4 предыдущих противостояниях соперников на стадионе «Пасуш де Феррейра» больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Пасуш де Феррейра» и «Маритиму» действуют в прагматичном стиле, отдельное внимание уделяя обороне своих ворот. В очных встречах соперников постоянно фиксируется низовой исход. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку ТМ(2,5) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.89 1.56 2.55
Лига Ставок 1.95 1.79 1.53 2.40
Мелбет 1.58 2.53
1XBET 1.97 1.76 1.58 2.53 1.25 3.68
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