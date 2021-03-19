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«Пасуш де Феррейра» — «Морейренсе». Прогноз на матч Примейры (20.03.2021)

вчера, 19:39

«Пасуш» сыграет против «Морейренсе» в рамках 24-го тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в Португалии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.464.51
Фонбет 1.90 3.40 4.30
Мелбет 1.94 3.40 4.20
Pin-Up.ru 1.91 3.30 4.15

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет уверены в победе хозяев по коэффициенту 1.90. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход по 3.40. Также можно сделать ставку на победу «Морейренсе» по 4.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Пасуш» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 пункт. В активе команды 12 побед, пять ничьих и шесть поражений. Клуб отметился 30 забитыми мячами и пропустил 23 гола. «Пасуш» в последних матчах играет не лучшим образом, команда часто теряет очки.

«Морейренсе» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. В активе португальской команды семь побед, девять ничьих и семь поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 27 мячей. В последних поединках «Морейренсе» показывает неплохой футбол и регулярно набирает очки, но грядущий матч для команды будет очень сложным. Вполне возможно, что клуб прервет свою небольшую серию без поражений.

Информация для ставок

● «Пасуш» проиграл в трех матчах из последних пяти

● «Морейренсе» не проигрывает три матча кряду

● «Пасуш» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничью или победу гостей по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше двух по коэффициенту 1.72.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Наполи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.57 2.51
Мелбет 1.63 2.41
Pin-Up.ru 1.97 1.77 1.54 2.35 1.25 3.60
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shlomo
shlomo
вчера в 22:25
Много голов не увидим
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