«Пасуш де Феррейра» — «Морейренсе». Прогноз на матч Примейры (20.03.2021)

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вчера, 19:39

«Пасуш» сыграет против «Морейренсе» в рамках 24-го тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в Португалии.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет уверены в победе хозяев по коэффициенту 1.90. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход по 3.40. Также можно сделать ставку на победу «Морейренсе» по 4.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Пасуш» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 пункт. В активе команды 12 побед, пять ничьих и шесть поражений. Клуб отметился 30 забитыми мячами и пропустил 23 гола. «Пасуш» в последних матчах играет не лучшим образом, команда часто теряет очки.

«Морейренсе» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. В активе португальской команды семь побед, девять ничьих и семь поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 27 мячей. В последних поединках «Морейренсе» показывает неплохой футбол и регулярно набирает очки, но грядущий матч для команды будет очень сложным. Вполне возможно, что клуб прервет свою небольшую серию без поражений.

Информация для ставок

● «Пасуш» проиграл в трех матчах из последних пяти

● «Морейренсе» не проигрывает три матча кряду

● «Пасуш» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничью или победу гостей по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше двух по коэффициенту 1.72.

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