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«Портленд Тимберс» — «Чикаго Файр». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

вчера, 17:36
Портленд Тимберс

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Чикаго Файр», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.045.09
Pari 1.68 3.95 4.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Портленд Тимберс» проводит сложный сезон и держится в самом конце зоны плей-офф, а именно на девятом месте с 21 баллом. Впереди еще много поединков, и чтобы удержать свое место или подняться выше, хозяевам необходимо стабильно набирать очки, что получается не всегда. В прошлом туре «Портленд Тимберс» сыграл вничью на выезде с «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0), а ранее обыграл на своем стадионе «Даллас» (1:0).

«Чикаго Файр» выступает в последних турах неудовлетворительно и располагается на предпоследнем месте в восточной конференции. Команда идет на 14 месте с 17 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф. В игре с середняком противоположной конференции от гостей ждут набранных очков, хоть сделать это будет непросто. Два последних матча «Чикаго Файр» завершились поражениями от «Коламбус Крю» (1:2) и «Хьюстон Динамо» (1:4).

Информация для ставок

  • «Чикаго Файр» не может выиграть уже пять поединков подряд
  • «Портленд Тимберс» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Портленд Тимберс» выиграл у «Чикаго Файр» два из пяти последних матчей при трех ничих

Прогноз

«Портленд Тимберс» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Чикаго Файр», который не хватает звезд с неба. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.42 2.15 1.76 1.69 2.26
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:40
Хозяева поля Портленд обыграют гостей и тб 2,5 !
Гость
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