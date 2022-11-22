«Лейшоеш» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (23.11.2022)

Ставки букмекеров
«Санта-Клара» считается умеренным фаворитом в этом противостоянии. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.27, против котировки 3.15 на успех «Лейшоеша». Заключить пари на ничью можно по цене 3.24.
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завтра, 23:45
Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Лейшоеш» и «Санта-Клара» проведут низовую встречу. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Лейшоеш» представляет второй по значимости дивизион Португалии. В лиге команда занимает восьмое место турнирной таблицы с такими результатами по итогам 13 сыгранных туров: четыре победы, семь побед и два поражения.
Также футболисты «Лейшоеша» провели один матч на групповой стадии Кубка португальской лиги, одолев на домашней арене «Оливейренсе» (2:1).
«Санта-Клара» проведет первый матч в Кубке португальской лиги. В последних турах элитного дивизиона Португалии клуб проявил себя неплохо, заработав восемь очков за четыре сыгранных поединка. Здесь у «Санта-Клары» победы над «Визелой» (1:0) и «Эшторилом» (3:1), а также ничейные игры против «Шавиша» (0:0) и «Порту» (1:1).
Информация для ставок
- «Лейшоеш» не проигрывал в 5 прошлых матчах на своем поле
- «Санта-Клара» победила «Лейшоеш» (4:1) в последней очной встрече
- «Санта-Клара» не проигрывала в 4 предыдущих матчах всех турниров
Прогноз
Мы считаем, что «Лейшоеш» и «Санта-Клара» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.