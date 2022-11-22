«Лейшоеш» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (23.11.2022)

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сегодня, 07:13

Ставки букмекеров

«Санта-Клара» считается умеренным фаворитом в этом противостоянии. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.27, против котировки 3.15 на успех «Лейшоеша». Заключить пари на ничью можно по цене 3.24.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Лейшоеш» и «Санта-Клара» проведут низовую встречу. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Лейшоеш» представляет второй по значимости дивизион Португалии. В лиге команда занимает восьмое место турнирной таблицы с такими результатами по итогам 13 сыгранных туров: четыре победы, семь побед и два поражения.

Также футболисты «Лейшоеша» провели один матч на групповой стадии Кубка португальской лиги, одолев на домашней арене «Оливейренсе» (2:1).

«Санта-Клара» проведет первый матч в Кубке португальской лиги. В последних турах элитного дивизиона Португалии клуб проявил себя неплохо, заработав восемь очков за четыре сыгранных поединка. Здесь у «Санта-Клары» победы над «Визелой» (1:0) и «Эшторилом» (3:1), а также ничейные игры против «Шавиша» (0:0) и «Порту» (1:1).

Информация для ставок

«Лейшоеш» не проигрывал в 5 прошлых матчах на своем поле

«Санта-Клара» победила «Лейшоеш» (4:1) в последней очной встрече

«Санта-Клара» не проигрывала в 4 предыдущих матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Лейшоеш» и «Санта-Клара» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.