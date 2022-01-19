«Спортинг» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.01.2022)

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19 января 2022, 12:13

Ставки букмекеров

В этой игре специалисты жду успеха хозяев поля. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.58, а вот победа «Браги» идет по котировке 5.80. Вероятность ничьи эксперты оценивают в 4.10.

Также букмекер отдает предпочтение результативному исходу в этой игре. Ставки на ТБ (2,5) голов идут в линии по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Спортинг» идет вторым в чемпионате Португалии, набрав 47 очков з 18 туров. Коллектив из Лиссабона взял 15 побед и две ничьи, допустив лишь одно поражение – в позапрошлом туре от «Санта Клары» (2:3) в гостях.

В последней игре лиги «Спортинг» отправился в гости к «Визеле», где команде далась победа со счетом 2:0. Отмечаем, что у «львов» самая надежная защита чемпионата, пропустившая лишь 10 мячей в этом сезоне.

«Брага» подает сигналы с четвертой строчки рейтинга португальской лиге. Команде удалось пополнить счет на 32 балла, что дает ей возможность опережать ближайшего преследователя на пять баллов.

По ходу сезона команда одержала девять побед и пять ничьих, при четырех поражениях в пассиве, а в минувшем туре чемпионата «Брага» неожиданно проиграла дома «Маритиму» (0:1).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл 8 из 9 домашних матчей чемпионата

«Спортинг» пропустил только три гола в 9 домашних поединках лиги

«Брага» проигрывала в 5 прошлых матчах против «Спортинга»

Прогноз

«Брага» далека от оптимальных кондиций, а «Спортинг» очень уверенно проводит домашние игры. Советуем ставку на победу хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по котировке 1.58.