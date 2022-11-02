«Жил Висенте» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.11.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

«Жил Висенте» считается умеренным фаворитом в данном поединке. Сыграть победу хозяев поля букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.18, а победа «Портимоненси» идет по цене 3.28, ничья – по котировке 3.40.

Касательно возможной результативности, которую могут продемонстрировать команды, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Жил Висенте» плохо проводит чемпионат Португалии, занимая в турнирной таблице только 15-е место. Выделим, что по итогам пяти прошлых туров команда заработала только один балл, сыграв вничью с «Риу Аве» на домашней арене (2:2). После этого поединка футболисты «Жил Висенте» поочередно проиграли «Спортингу» (1:3), «Эшторилу» (0:1), «Шавишу» (1:3) и «Браге» (0:1).

«Портимоненси» занимает десятое место португальской лиги. Заработав 16 очков, команда имеет комфортное преимущество над зоной вылета в виде семи баллов. При этом футболисты «Портимоненси» плохо выступили в пяти прошлых турах, в которых они отметились только одной победой – над «Шавишем» (1:0), и ничейной игрой с «Эшторилом» (1:1). Поражения в данной серии команде нанесли «Риу Аве» (0:1), «Порту» (0:2) и «Визела» (0:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей

«Портимоненси» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из 11 матчей чемпионата

«Жил Висенте» не забивал голы в 3 из последних 4 домашних матчей лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Жил Висенте» и «Портимоненси» проведут низовую встречу. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.