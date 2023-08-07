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ПСВ — «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (08.08.2022)

сегодня, 11:58
ПСВ

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.435.057.11
Pari 1.43 4.90 6.90

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

ПСВ провел хорошую подготовку к сезону, а совсем недавно выиграл и Суперкубок Нидерландов у «Фейеноорда» (1:0). Теперь коллективу предстоит очередной поход в квалификации за право сыграть в Лиге Чемпионов, что у команды уже давно не выходит. Хозяева выглядят большими фаворитами и теперь только от них зависит судьба клуба в ближайшее время. Два последних товарищеских матча ПСВ завершились победами над «Ноттингем Форест» (1:0) и «Эйндховеном» (3:1).

«Штурм» провел ряд товарищеских поединков в межсезонье и выиграл все кроме одного. Австрийская команда также стартует в этом раунде квалификации, но букмекеры не верят в гостей. В матче в Нидерландах для футболистов «Штурма» очень важно почувствовать уверенность и не дать сопернику много пространства, чтобы добиться рабочего результата для ответной игры. В прошлой игре Бундеслиги Австрии «Штурм» на своем поле одолел ЛАСК (2:0).

Информация для ставок

  • ПСВ выиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Штурм» забивал в девяти из десяти последних выездных поединках
  • ПСВ выиграл два последних матча у «Штурма» с общим счетом (6:1)

Прогноз

ПСВ на правах фаворита будет иметь преимущество на своем стадионе и постарается добиться комфортного преимущества. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.58 1.95 1.92
Pari 2.40 1.60
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