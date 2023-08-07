ПСВ — «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (08.08.2022)

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сегодня, 11:58

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

ПСВ провел хорошую подготовку к сезону, а совсем недавно выиграл и Суперкубок Нидерландов у «Фейеноорда» (1:0). Теперь коллективу предстоит очередной поход в квалификации за право сыграть в Лиге Чемпионов, что у команды уже давно не выходит. Хозяева выглядят большими фаворитами и теперь только от них зависит судьба клуба в ближайшее время. Два последних товарищеских матча ПСВ завершились победами над «Ноттингем Форест» (1:0) и «Эйндховеном» (3:1).

«Штурм» провел ряд товарищеских поединков в межсезонье и выиграл все кроме одного. Австрийская команда также стартует в этом раунде квалификации, но букмекеры не верят в гостей. В матче в Нидерландах для футболистов «Штурма» очень важно почувствовать уверенность и не дать сопернику много пространства, чтобы добиться рабочего результата для ответной игры. В прошлой игре Бундеслиги Австрии «Штурм» на своем поле одолел ЛАСК (2:0).

Информация для ставок

ПСВ выиграл пять последних матчей во всех турнирах

выиграл пять последних матчей во всех турнирах «Штурм» забивал в девяти из десяти последних выездных поединках

ПСВ выиграл два последних матча у «Штурма» с общим счетом (6:1)

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