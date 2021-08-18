«Раннерс» — «Галатасарай». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

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вчера, 22:12

В первом матче квалификации Лиги Европы «Галатасарай» приедет в гости к «Раннерсу» из Дании. Предлагаем вам прогноз и обзоры ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.35, в то время как победа «Раннерса» будет стоить 3.35. Сделать ставку на ничью предлагается по коэффициенту 3.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по коэффициенту 1.81.).

Форма команд

«Галатасарай» совсем недавно с треском вылетел из квалификации Лиги чемпионов, получив болезненный удар от ПСВ . Тем не менее коллектив продолжает борьбу в турнире рангом ниже, и имеет хорошие шансы пробиться в групповой этап Лиги Европы. Чемпионат Турции только начался, где команда одержала уверенную победу в первом туре над «Гиресунспором» (2:0), а ранее обыграли «Сент-Джонсон» в ответном матче Лиги Европы (4:2).

«Раннерс» находится в отличной физической форме и лидирует в чемпионате Дании. Команда давно не проигрывает и показывает качественный футбол, который дает результат. Матч против «Галатасарая» станет настоящим испытанием для датского клуба, который постарается продлить свою серию без поражений. В прошлом матче чемпионата «Раннерс» обыграл на выезде «Виборг» (2:1), а немного ранее обыграл на своем поле «Сеннерйюск» (1:0).

Информация для ставок

«Раннерс» не знает поражений уже десять матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Девять из десяти последних матчей «Галатасарая» закончились исходом «обе забьют»

Турецкий клуб выиграл шесть из семи последних матчей на выезде

«Раннерс» забивал в 13 из 15 последних домашних матчей

Прогноз

Обе команды на данном этапе показывают достойный и интересный футбол. Предполагаем, что встреча будет интересной, а клубы смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Олимпиакоса» в другом матче Лиги Европы.