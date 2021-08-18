«Раннерс» — «Галатасарай». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

В первом матче квалификации Лиги Европы «Галатасарай» приедет в гости к «Раннерсу» из Дании. Предлагаем вам прогноз и обзоры ставок букмекеров на данный поединок.
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1 : 1
завершен
сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.35, в то время как победа «Раннерса» будет стоить 3.35. Сделать ставку на ничью предлагается по коэффициенту 3.2.
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по коэффициенту 1.81.).
Форма команд
«Галатасарай» совсем недавно с треском вылетел из квалификации Лиги чемпионов, получив болезненный удар от ПСВ. Тем не менее коллектив продолжает борьбу в турнире рангом ниже, и имеет хорошие шансы пробиться в групповой этап Лиги Европы. Чемпионат Турции только начался, где команда одержала уверенную победу в первом туре над «Гиресунспором» (2:0), а ранее обыграли «Сент-Джонсон» в ответном матче Лиги Европы (4:2).
«Раннерс» находится в отличной физической форме и лидирует в чемпионате Дании. Команда давно не проигрывает и показывает качественный футбол, который дает результат. Матч против «Галатасарая» станет настоящим испытанием для датского клуба, который постарается продлить свою серию без поражений. В прошлом матче чемпионата «Раннерс» обыграл на выезде «Виборг» (2:1), а немного ранее обыграл на своем поле «Сеннерйюск» (1:0).
Информация для ставок
- «Раннерс» не знает поражений уже десять матчей подряд (включая товарищеские поединки)
- Девять из десяти последних матчей «Галатасарая» закончились исходом «обе забьют»
- Турецкий клуб выиграл шесть из семи последних матчей на выезде
- «Раннерс» забивал в 13 из 15 последних домашних матчей
Прогноз
Обе команды на данном этапе показывают достойный и интересный футбол. Предполагаем, что встреча будет интересной, а клубы смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Олимпиакоса» в другом матче Лиги Европы.