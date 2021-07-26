«Рапид» Бухарест – «Констанца». Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.07.2021)

В рамках третьего тура чемпионата Румынии «Рапид» в Бухаресте сыграет против «Констанцы». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 30 июля 2021 года.
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30 июля 2021, 21:30
пятница
Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом грядущего противостояния аналитики букмекерской конторы Бетсити считают хозяев поля. Поставить на победу «Рапида» предлагается по коэффициенту 2.49, а шансы «Констанцы» одержать викторию оцениваются по коэффициенту 3.02. По коэффициенту 3.08 можно заключить пари на ничейный исход встречи.
Эксперты прогнозируют низкую результативность в матче. Вариант с ТМ (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.60.
Форма команд
«Рапид» успешно начал чемпионат, показав максимальный результат в двух стартовых турах. В первой игре клуб из Бухареста победил на своем поле «Чиндию» с минимальным счетом 1:0. Затем «Рапид» отправился в гости к «Миловени», где также удалось оформить викторию (2:0) благодаря двум голам, которые были забиты в каждом из таймов.
Гости грядущего поединка тоже могут занести себе в актив удачный старт. В стартовом поединке клуб разделил очки в гостях с «Арадом» (0:0), а во втором туре ему удалось неожиданно победить дома «Газ Метан» со счётом 2:0.
Информация для ставок
- В 2 последних очных встречах соперников голы забивали обе команды
- «Рапид» не проигрывал в 10 прошлых домашних матчах против «Констанцы»
- «Констанца» не забивала голы в 3 из 4 прошлых матчей на поле «Рапида»
Прогноз
«Рапид» и «Констанца» находятся на приблизительно равном уровне, но в грядущем противостоянии у хозяев будет преимущество домашней арене. Помимо этого, клуб из Бухареста давно не уступал сопернику в родных стенах, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Рапида» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.
Ранее букмекеры предположили, что в одном из матчей квалификации Лиги чемпионов будет результативный поединок, предложив весьма неплохой коэффициент на данное событие.