«Рапид» Бухарест – «Констанца». Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.07.2021)

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вчера, 22:20

В рамках третьего тура чемпионата Румынии «Рапид» в Бухаресте сыграет против «Констанцы». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 30 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом грядущего противостояния аналитики букмекерской конторы Бетсити считают хозяев поля. Поставить на победу «Рапида» предлагается по коэффициенту 2.49, а шансы «Констанцы» одержать викторию оцениваются по коэффициенту 3.02. По коэффициенту 3.08 можно заключить пари на ничейный исход встречи.

Эксперты прогнозируют низкую результативность в матче. Вариант с ТМ (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.53, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

«Рапид» успешно начал чемпионат, показав максимальный результат в двух стартовых турах. В первой игре клуб из Бухареста победил на своем поле «Чиндию» с минимальным счетом 1:0. Затем «Рапид» отправился в гости к «Миловени», где также удалось оформить викторию (2:0) благодаря двум голам, которые были забиты в каждом из таймов.

Гости грядущего поединка тоже могут занести себе в актив удачный старт. В стартовом поединке клуб разделил очки в гостях с «Арадом» (0:0), а во втором туре ему удалось неожиданно победить дома «Газ Метан» со счётом 2:0.

Информация для ставок

В 2 последних очных встречах соперников голы забивали обе команды

«Рапид» не проигрывал в 10 прошлых домашних матчах против «Констанцы»

«Констанца» не забивала голы в 3 из 4 прошлых матчей на поле «Рапида»

Прогноз

«Рапид» и «Констанца» находятся на приблизительно равном уровне, но в грядущем противостоянии у хозяев будет преимущество домашней арене. Помимо этого, клуб из Бухареста давно не уступал сопернику в родных стенах, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Рапида» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предположили, что в одном из матчей квалификации Лиги чемпионов будет результативный поединок, предложив весьма неплохой коэффициент на данное событие.