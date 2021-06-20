«Расинг» Монтевидео — «Данубио». Прогноз на матч Сегунды Уругвая (20.06.2021)

Сегунда Уругвая в самом разгаре, здесь есть, на что посмотреть. «Расинг Монтевидео» сыграет против «Данубио» в рамках третьего тура. Чемпионат Уругвая стартовал недавно, но уже может порадовать болельщиков своими результатами. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 18:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Данубио». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15 и на победу хозяев поля по коэффициенту 3.40.
Форма команд
«Расинг» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице и является одним из лидеров Сегунды. Команда выиграла один поединок и один раз сыграла вничью, у клуба еще не было поражений в этом сезоне. Клуб из солнечной уругвайской столицы забил три гола и пропустил два мяча. Нельзя сказать, что защита этой команды является надежной, но «Расинг» умеет забивать и будет стараться атаковать как можно больше в любом матче, не имеет значения, кто перед этим клубом, топ-противник или оппонент из подвала турнирной таблицы.
«Данубио» играет неплохо, у команды четыре балла в активе и она находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Данубио» имеет столько же очков, сколько и «Расинг», но клуб расположился ниже в таблице из-за разницы забитых и пропущенных. «Данубио» выиграл один матч и один раз сыграл вничью. У клуба два забитых мяча и один пропущенный. Эта команда смотрится неплохо и имеет все шансы на то, чтобы закрепиться в топ-3 Сегунды.
Информация для ставок
- «Данубио» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
- «Расинг» дважды проиграл за последние пять игр во всех турнирах
- «Данубио» пропустил пять голов в последних пяти матчах во всех турнирах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.68. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Расинга» по коэффициенту 2.35.
Ранее букмекеры предлагали поставить на то, что «Жирона» забьёт один гол в ворота «Райо Вальекано». Коэффициент на данное событие составляет 2.18.