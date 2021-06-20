«Расинг» Монтевидео — «Данубио». Прогноз на матч Сегунды Уругвая (20.06.2021)

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сегодня, 00:22

Сегунда Уругвая в самом разгаре, здесь есть, на что посмотреть. «Расинг Монтевидео» сыграет против «Данубио» в рамках третьего тура. Чемпионат Уругвая стартовал недавно, но уже может порадовать болельщиков своими результатами. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Данубио». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15 и на победу хозяев поля по коэффициенту 3.40.

Форма команд

«Расинг» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице и является одним из лидеров Сегунды. Команда выиграла один поединок и один раз сыграла вничью, у клуба еще не было поражений в этом сезоне. Клуб из солнечной уругвайской столицы забил три гола и пропустил два мяча. Нельзя сказать, что защита этой команды является надежной, но «Расинг» умеет забивать и будет стараться атаковать как можно больше в любом матче, не имеет значения, кто перед этим клубом, топ-противник или оппонент из подвала турнирной таблицы.

«Данубио» играет неплохо, у команды четыре балла в активе и она находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Данубио» имеет столько же очков, сколько и «Расинг», но клуб расположился ниже в таблице из-за разницы забитых и пропущенных. «Данубио» выиграл один матч и один раз сыграл вничью. У клуба два забитых мяча и один пропущенный. Эта команда смотрится неплохо и имеет все шансы на то, чтобы закрепиться в топ-3 Сегунды.

Информация для ставок

«Данубио» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

«Расинг» дважды проиграл за последние пять игр во всех турнирах

«Данубио» пропустил пять голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.68. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Расинга» по коэффициенту 2.35.

Ранее букмекеры предлагали поставить на то, что «Жирона» забьёт один гол в ворота «Райо Вальекано». Коэффициент на данное событие составляет 2.18.