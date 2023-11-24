«Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

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вчера, 19:32

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Райо Вальекано» является крепким середняком Ла Лиги и закономерно занимает 10 место с набранными 18 очками. На данный момент трудно сказать, сможет ли коллектив побороться за место в еврокубках, но создать проблемы «Барселоне» в ближайшей встрече ему вполне по силам. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражением от «Жироны» (1:2) и ничьей с мадридским «Реалом» (0:0).

«Барселона» немного сдала позиции из-за неутешительных результатов в последних турах. Команда на данный момент располагается на третьем месте и набрала 30 баллов, отставая от лидера на четыре пункта. В случае победы у «сине-гранатовых» будет возможность сократить отставание при определенном стечении обстоятельств. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» переиграла «Алавес» (2:1), а в Лиге Чемпионов уступила «Шахтеру» (0:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Райо Вальекано» из десяти завершились ничейным результатом

«Барселона» проиграла только один матч на выезде из десяти последних

«Райо Вальекано» выиграл три из пяти последних матчей у «Барселоны»

Прогноз

«Барселона» имеет очень плохую статистику с «Райо Вальекано» и наверняка встретится с проблемами снова. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.