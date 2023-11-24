«Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по 4.2.
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сегодня, 16:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Райо Вальекано» является крепким середняком Ла Лиги и закономерно занимает 10 место с набранными 18 очками. На данный момент трудно сказать, сможет ли коллектив побороться за место в еврокубках, но создать проблемы «Барселоне» в ближайшей встрече ему вполне по силам. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражением от «Жироны» (1:2) и ничьей с мадридским «Реалом» (0:0).
«Барселона» немного сдала позиции из-за неутешительных результатов в последних турах. Команда на данный момент располагается на третьем месте и набрала 30 баллов, отставая от лидера на четыре пункта. В случае победы у «сине-гранатовых» будет возможность сократить отставание при определенном стечении обстоятельств. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» переиграла «Алавес» (2:1), а в Лиге Чемпионов уступила «Шахтеру» (0:1).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Райо Вальекано» из десяти завершились ничейным результатом
- «Барселона» проиграла только один матч на выезде из десяти последних
- «Райо Вальекано» выиграл три из пяти последних матчей у «Барселоны»
Прогноз
«Барселона» имеет очень плохую статистику с «Райо Вальекано» и наверняка встретится с проблемами снова. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.