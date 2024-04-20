«Райо Вальекано» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.04.2024)

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сегодня, 09:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Осасуны» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Райо Вальекано» одержал только одну победу в пяти последних турах и в нынешнем сезоне выглядит слабее, чем обычно. Команда занимает только 16 место с 31 баллом, но имеет запас в шесть очков перед зоной вылета. Чтобы не подвергать себя опасности, коллективу нужно набирать очки в ближайших турах и укреплять свои позиции. Два последних поединка «Райо Вальекано» завершились ничьими с «Хетафе» (0:0) и «Сельтой» (0:0).

«Осасуна» идет в середине турнирной таблице и чувствует себя совершенно спокойно. Команда располагается на 11 месте с 39 баллами и уступает двум конкурентам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Гости вряд ли будут максимально мотивированы на предстоящую встречу, но и дарить очки сопернику не намерены. В прошлом туре «Осасуна» на своем поле уступила «Валенсии» (0:1), а ранее переиграла на выезде «Альмерию» (3:0).

Информация для ставок

Четыре из семи последних матчей «Райо Вальекано» завершились ничьими

«Осасуна» выиграла два из десяти последних выездных поединков в основное время

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Осасуна» выиграла четыре из пяти последних матчей с мадридским клубом

Прогноз

«Райо Вальекно» выглядит очень слабо и имеет неутешительную статистику с «Осасуной». Тем не менее, хотя бы один балл хозяева смогут набрать. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.