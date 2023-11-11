«Райо Вальекано» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.11.2023)

Ставки букмекеров
Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Жирону», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать победителем «Райо Вальекано» можно за 2.9, а поставить в линии на ничью предлагают по коэффициент 3.5.
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1 : 2
завершен
вчера, 16:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.
Форма команд
«Райо Вальекано» является крепким середняком Ла Лиги и отобрать очки у команды, особенно на ее стадионе, сложно любому клубу. Сейчас коллектив уверенно занимает девятое место с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на два пункта. Хозяева могут подняться на одну две позиции в случае победы, однако для этого необходимо переиграть лидера. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Реалом» (0:0) и разгромом «Атлетико Де Лугонес» в кубке Испании (6:0).
«Жирона» уже стала настоящим феноменом этого сезона и продолжает удивлять болельщиков по всей стране. Команда на данный момент является единоличным лидером Ла Лиги и набрала уже 31 балл, опережая мадридский «Реал» на два пункта. Чтобы сохранить свое преимущество, гостям нужна только победа и они готовы ее добиваться. В прошлом туре «Жирона» уверенно обыграла на выезде «Осасуну» (4:2), а ранее справилась с «Сан-Рока» в кубке Испании (2:1).
Информация для ставок
- Три последних домашних матча «Райо Вальекано» на своем стадионе завершились вничью
- «Жирона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что поединок будет очень сложный для обеих команд, но каждая из них сумеет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.