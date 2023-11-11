Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Райо Вальекано» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.11.2023)

вчера, 10:23
Жирона

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Жирону», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать победителем «Райо Вальекано» можно за 2.9, а поставить в линии на ничью предлагают по коэффициент 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.083.502.40
Лига Ставок 2.95 3.45 2.32
Pari 3.10 3.50 2.35

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Райо Вальекано» является крепким середняком Ла Лиги и отобрать очки у команды, особенно на ее стадионе, сложно любому клубу. Сейчас коллектив уверенно занимает девятое место с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на два пункта. Хозяева могут подняться на одну две позиции в случае победы, однако для этого необходимо переиграть лидера. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Реалом» (0:0) и разгромом «Атлетико Де Лугонес» в кубке Испании (6:0).

«Жирона» уже стала настоящим феноменом этого сезона и продолжает удивлять болельщиков по всей стране. Команда на данный момент является единоличным лидером Ла Лиги и набрала уже 31 балл, опережая мадридский «Реал» на два пункта. Чтобы сохранить свое преимущество, гостям нужна только победа и они готовы ее добиваться. В прошлом туре «Жирона» уверенно обыграла на выезде «Осасуну» (4:2), а ранее справилась с «Сан-Рока» в кубке Испании (2:1).

Информация для ставок

  • Три последних домашних матча «Райо Вальекано» на своем стадионе завершились вничью
  • «Жирона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет очень сложный для обеих команд, но каждая из них сумеет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.44 1.99 1.92 1.56 2.58
Лига Ставок 2.92 1.41 1.97 1.87 1.55 2.48
Pari 1.95 1.87
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:57
Думаю, что через небольшой верх гости здесь выглядят очень интересно. Все же Райо менее стабилен в атаке (в 2 раза меньше Жироны забивает). и идет в середине таблице в этом сезоне, тогда как Жирона раскрывает любого соперника за счет агрессии и прессинга на чужой половине поля. В интенсивном режиме с красно-белыми каталонцы вполне могут устроить перестрелку. В прошлом сезоне команды сыграли 2-2 оба очных поединка, так что и сейчас все может повториться, но больше все же в сторону более стабильных гостей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 