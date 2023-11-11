«Райо Вальекано» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.11.2023)

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вчера, 10:23

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Жирону», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать победителем «Райо Вальекано» можно за 2.9, а поставить в линии на ничью предлагают по коэффициент 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Райо Вальекано» является крепким середняком Ла Лиги и отобрать очки у команды, особенно на ее стадионе, сложно любому клубу. Сейчас коллектив уверенно занимает девятое место с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на два пункта. Хозяева могут подняться на одну две позиции в случае победы, однако для этого необходимо переиграть лидера. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Реалом» (0:0) и разгромом «Атлетико Де Лугонес» в кубке Испании (6:0).

«Жирона» уже стала настоящим феноменом этого сезона и продолжает удивлять болельщиков по всей стране. Команда на данный момент является единоличным лидером Ла Лиги и набрала уже 31 балл, опережая мадридский «Реал» на два пункта. Чтобы сохранить свое преимущество, гостям нужна только победа и они готовы ее добиваться. В прошлом туре «Жирона» уверенно обыграла на выезде «Осасуну» (4:2), а ранее справилась с «Сан-Рока» в кубке Испании (2:1).

Информация для ставок

Три последних домашних матча «Райо Вальекано» на своем стадионе завершились вничью

«Жирона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет очень сложный для обеих команд, но каждая из них сумеет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.