«Лейпциг» — «Бохум». Прогноз на матч Кубка Германии (03.02.2021)

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сегодня, 22:33

Стадион «Ред Булл Арена», на котором играет «Лейпциг», будет принимать 3 февраля 2021 года в рамках третьего раунда Кубка Германии «Бохум». Букмекеры БК Фонбет выставили свои котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом противостояния можно назвать хозяев матча. Команда очень комфортно и уверенно себя чувствует, как в Бундеслиге, так и в других турнирах. С очевидным преимуществом прогнозируют победу именно «Лейпцига». «Бохум» — аутсайдер противостояния. На победу «Лейпцига» коэффициент 1,25, на торжество скромного «Бохума» коэффициент составляет 11,25.

Форма команд

Несмотря на то, что команды играют в разных по силе дивизионах, и «Лейпциг», и «Бохум» находятся в неплохих кондициях. При сыгранных 19 матчах во второй Бундеслиге у «Бохума» 11 побед, 4 ничьих и 4 поражения. У «Лейпцига» практически такая же статистика, но в высшем дивизионе Германии (11 – 5 – 3 соответственно).

Информация для ставок

· В 9 последних домашних матчах «Лейпцига» в Кубке Германии в основное время не забивалось больше 3 голов.

· В 7 из 10 предыдущих выездных игр «Бохума» в национальном кубке во второй половине было минимум 2 гола.

· «Бохум» забивал в основное время в 11 из 14 последних встреч в Кубке Германии.

Прогноз

Несмотря на весьма уверенную игру «Бохума» в своем дивизионе, шансов зацепиться и пройти дальше по турниру у них немного, «Лейпциг» обязан побеждать за счет класса игры. Ожидаем уверенную победу «Лейцпига», предлагаем заиграть победу хозяев с котировкой -1,5 мяча за коэффициент 1,81.