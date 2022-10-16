«РБ Лейпциг» — «Гамбург». Прогноз на матч кубка Германии (18.10.2022)

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вчера, 22:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.3. Поставить на «Гамбург» можно по 9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после прихода Марко Розе смог относительно стабилизировать ситуацию, и даже вновь обрести шансы на плей-офф в Лиге Чемпионов. Кубковый матч очень специфичен, ведь победитель определяется за 90 минут и шансов исправить свои же ошибки будет очень мало. В прошлом матче Бундеслиги «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Герту» (3:2), а в Лиге Чемпионов одолел «Селтик» (2:0).

«Гамбург» продолжает бороться за повышение в классе и в прошлом году клуб был очень близок к цели, но не получилось. Сейчас команда идет на третьем месте во второй Бундеслиге и набрала 25 очков, отставая от лидера на два балла. Проход в 1/8 финала кубка Германии стал бы большой сенсацией, но шансов относительно мало. Два последних матча «Гамбурга» завершились крупным поражением от «Санкт-Паули» (0:3) и ничьей с «Кайзерслаутерном» (1:1).

Информация для ставок

«Гамбург» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл четыре последних матча на своем стадионе во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл три из пяти матчей с «Гамбургом»

Прогноз

«РБ Лейпциг» играет на своем поле и постарается с первых минут создать проблему менее опытному сопернику. Предполагаем, что команда добьется победы с форой (-1.5), поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.