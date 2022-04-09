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«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2022)

вчера, 11:37
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.49. Поставить на «Хоффенхайм» можно по 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.986.44
Фонбет 1.47 4.90 6.20
Мелбет 1.49 5.10 6.70
1XBET 1.49 5.10 6.70
BetBoom 1.49 4.89 6.24

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско достиг существенного прогресса и уже вошел в группу лидеров Бундеслиги. Коллектив идет на четвертом месте с набранными 48 очками и всего на три пункта отстают от третьей позиции. Команда параллельно продолжает участие в Лиге Европы, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку на футболистов. В матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а в чемпионате Германии крупно обыграл «Боруссию» Д (4:1).

«Хоффенхайм» в последних матчах не может порадовать своих болельщиков победами и уже опустился на шестое место в турнирной таблице. Коллектив имеет в своем активе 44 балла и еще может побороться за более высокие места, однако для этого необходимо совершить небольшую сенсацию и выиграть предстоящий поединок, во что верится с трудом. В прошлой встрече «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» (1:2), а туром ранее крупно проиграл «Герте» (0:3).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» одержал только четыре победы из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из восьми последних встреч «РБ Лейпцига» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» показывает высокие результаты и интересную игру, поэтому является большим фаворитом в этой встрече. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 2.13 1.79
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 2.54 1.49
Все комментарии
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вчера в 18:11
Футбольный клуб «РБ Лейпциг» выиграет матч.
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вчера в 18:11
Футбольный клуб «РБ Лейпциг» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 16:31
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Ред Булл Лейпциг и Хоффенхайм уже знакомились в теперешней Бундеслиге под вывеской первого круга, и тогда "деревенские" сумели одержать, на удивление, легкую победу над вице-чемпионами с итогом 2:0. Жду и здесь отпор со стороны тоже сверх мотивированных гостей, вместе с заходом ставки на фору 2 (+ 1.5) за неплохой коэффициент.
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