«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.49. Поставить на «Хоффенхайм» можно по 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
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сегодня, 20:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«РБ Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско достиг существенного прогресса и уже вошел в группу лидеров Бундеслиги. Коллектив идет на четвертом месте с набранными 48 очками и всего на три пункта отстают от третьей позиции. Команда параллельно продолжает участие в Лиге Европы, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку на футболистов. В матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а в чемпионате Германии крупно обыграл «Боруссию» Д (4:1).
«Хоффенхайм» в последних матчах не может порадовать своих болельщиков победами и уже опустился на шестое место в турнирной таблице. Коллектив имеет в своем активе 44 балла и еще может побороться за более высокие места, однако для этого необходимо совершить небольшую сенсацию и выиграть предстоящий поединок, во что верится с трудом. В прошлой встрече «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» (1:2), а туром ранее крупно проиграл «Герте» (0:3).
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Хоффенхайм» одержал только четыре победы из десяти последних во всех турнирах
- Пять из восьми последних встреч «РБ Лейпцига» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«РБ Лейпциг» показывает высокие результаты и интересную игру, поэтому является большим фаворитом в этой встрече. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Фонбет.