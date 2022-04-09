«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (10.04.2022)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.49. Поставить на «Хоффенхайм» можно по 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после прихода Доменико Тедеско достиг существенного прогресса и уже вошел в группу лидеров Бундеслиги. Коллектив идет на четвертом месте с набранными 48 очками и всего на три пункта отстают от третьей позиции. Команда параллельно продолжает участие в Лиге Европы, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку на футболистов. В матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а в чемпионате Германии крупно обыграл «Боруссию» Д (4:1).

«Хоффенхайм» в последних матчах не может порадовать своих болельщиков победами и уже опустился на шестое место в турнирной таблице. Коллектив имеет в своем активе 44 балла и еще может побороться за более высокие места, однако для этого необходимо совершить небольшую сенсацию и выиграть предстоящий поединок, во что верится с трудом. В прошлой встрече «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» (1:2), а туром ранее крупно проиграл «Герте» (0:3).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Хоффенхайм» одержал только четыре победы из десяти последних во всех турнирах

Пять из восьми последних встреч «РБ Лейпцига» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» показывает высокие результаты и интересную игру, поэтому является большим фаворитом в этой встрече. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.49 в букмекерской конторе Фонбет.