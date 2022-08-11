«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

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сегодня, 10:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.43. Поставить на «Кельн» можно по 7.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» уже проиграл Суперкубок Германии и неудачно сыграл в первом туре Бундеслиги. Это навеивает болельщиков на мысли, что внутри команды не все в порядке. Из хороших новостей можно назвать возвращение Тимо Вернера в стан «быков». Победа в предстоящем матче очень важна для хозяев, которые снова хотят поверить в свои силы. В первом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» разошелся миром со «Штутгартом» (1:1), а ранее уступила «Баварии» в Суперкубке страны (3:5).

«Кельн» немного смазал концовку прошлого сезона и занял только седьмое место в турнирной таблице, однако всем доказал, что способен на большее, чем нижняя часть списка в Бундеслиге. Команда выиграла в первом туре и едет на выезд к подопечным Доменико Тедеско с надеждой зацепится за очки. В первом туре чемпионата «Кельн» обыграл «Шальке-04» (3:1), а в кубке Германии в серии пенальти (2:3) уступил «Ян» Регенсбург.

Информация для ставок

«Кельн» выиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время

«РБ Лейпциг» не выигрывает уже три матча подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл только пять матчей из десяти последних с «Кельном»

Прогноз

«РБ Лейпциг» давно не побеждал и предстоящий матч очень важен для команды, ведь в случае осечки коллектив может еще более углубиться в проблемы своих последних результатов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.