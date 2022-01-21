«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2022)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.53. Поставить на «Вольфсбург» можно по 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.

Форма команд

«РБ Лейпциг» улучшил свои результаты в Бундеслиге и проиграл всего один матч в пяти последних турах. Перед стартом очередного тура коллектив занимает седьмое место с набранными 28 очками и хорошими шансами побороться за более высокую позицию. Команда имеет хорошую статистику мячей (36:23), но нуждается в дополнительном усилении центральной линии. Последние два матча «РБ Лейпциг» завершились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Майнцом» (4:1).

«Вольфсбург» находится в кризисном состоянии и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда после стартовых туров была лидером Бундеслиги, а сейчас занимает 14 место с 21 очком в активе и опережает зону вылета на три пункта. Чтобы исправить ситуацию, клубу нужны кардинальные изменения, ведь совсем скоро он может оказаться в «красной зоне» турнирной таблицы. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Гертой» (0:0), а ранее проиграл «Бохуму» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «РБ Лейпцига» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вольфсбург» не может забить уже в четырех выездных матчах подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти встреч команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Между командами на данный момент находится большой разрыв и гостям побороться за очки будет крайне проблематично. Предполагаем, что «РБ Лейпциг» одержит уверенную победу с форой (-1.5), а сделать на него ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.41.