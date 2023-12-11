«РБ Лейпциг» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.35. Поставить на «Янг Бойз» можно по 7.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» ожидаемо забронировал за собой второе место, а составить конкуренцию «Манчестер Сити» так и не получилось. Команда набрала девять очков для нее предстоящий поединок ничего не решает, поэтому в стартовом составе могут быть изменения, что следует учитывать. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились выездной победой над «Боруссией» Д (3:2) и успехом в домашней игре с «Хайденхаймом» (2:1).

«Янг Бойз» в свою очередь набрал четыре очка и также гарантировал себе место в Лиге Европы, ведь «Црвена Звезда» отстает на три пункта и уступает по личным встречам. Клуб из Швейцарии продолжит участие в турнире рангом ниже, а предстоящий поединок можно расценивать как опыт для футболистов. В прошлом туре чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» крупно обыграл «Санкт-Галлен» (3:0), а ранее переиграл «Лозанна Уши» (1:0) также на своем стадионе.

Информация для ставок

Шесть последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«Янг Бойз» выиграли пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти встречах на своем стадионе за последнее время

Прогноз

«РБ Лейпциг» не будет играть на максимальных скоростях и это можно объяснить сложными предстоящими поединками в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.