«Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.04.2024)

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сегодня, 17:24

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. В случае победы «Барселоны» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

Мадридский «Реал» в невероятном поединке смог по пенальти пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (2:1) и выйти в полуфинал турнира. В чемпионате «сливочные» также лидируют с набранными 78 баллами и опережают как раз «Барселону» на семь пунктов. С турнирной точки зрения хозяев устроит даже ничья, а победа и вовсе снимет все вопросы о борьбе за золотые медали. В последней игре чемпионата Испании «Реал» минимально обыграл на выезде «Мальорку» (1:0).

«Барселона» наоборот находится в большом разочаровании, ведь после выездной победы над ПСЖ (3:2), команда крупно уступила на своем поле (1:4) и покинула турнир. Отставание от «Реала» в семь пунктов также кажется нерешаемой проблемой, ведь только победа в Мадриде оставит коллективу реальные шансы. В последнем туре Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Кадис» (1:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид не проигрывает уже 16 матчей подряд

«Барселона» уступила лишь в одной выездной встрече из десяти последних

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» выиграл три из пяти последних матчей у «сине-гранатовых» при двух поражениях

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и пребывает в отличном расположении духа, в отличие от растерянной «Барселоны». Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.