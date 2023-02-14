«Реал» Мадрид — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.02.2023)

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сегодня, 11:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Мадрид, а коэффициент на их победу составляет 1.2. Успех «Эльче» оценивается по коэффициенту 14 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.7.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Мадридский «Реал» пропустил игру на выходных, из-за участия в клубном чемпионате мира, который он без проблем выиграл. Теперь «сливочным» очень важно продолжать набирать очки в Ла Лиге, ведь отрыв от «Барселоны» становится все больше и если допускать промахи сейчас, потом отыграть будет практически невозможно. Два последних матча «Реала» на клубном чемпионате мира завершились победами над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хиляль» (5:3).

«Эльче» в прошлом туре добился первой победы в чемпионате, но на данный момент она мало чем помогла ситуации клуба. Коллектив занимает последнее место с набранными девятью баллами, а отставание от ближайшего соперника составляет 10 баллов и догнать конкурентов будет довольно сложно. В прошлом матче «Эльче» обыграл на своем поле «Вильярреал» (3:1), а ранее уступил на выезде «Севилье» (0:3).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Эльче» выиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Реал» Мадрид выиграл у «Эльче» семь из десяти последних матчей при трех ничьих

Прогноз

Мадридский клуб играет на своем поле и обязан обыгрывать последнюю команду, чтобы не отстать от «Барселоны» еще больше. Предлагаем сделать ставку на успех «Реала» с форой (-2.5) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.