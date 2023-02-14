«Реал» Мадрид — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Мадрид, а коэффициент на их победу составляет 1.2. Успех «Эльче» оценивается по коэффициенту 14 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.7.
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завтра, 23:00
На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Мадридский «Реал» пропустил игру на выходных, из-за участия в клубном чемпионате мира, который он без проблем выиграл. Теперь «сливочным» очень важно продолжать набирать очки в Ла Лиге, ведь отрыв от «Барселоны» становится все больше и если допускать промахи сейчас, потом отыграть будет практически невозможно. Два последних матча «Реала» на клубном чемпионате мира завершились победами над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хиляль» (5:3).
«Эльче» в прошлом туре добился первой победы в чемпионате, но на данный момент она мало чем помогла ситуации клуба. Коллектив занимает последнее место с набранными девятью баллами, а отставание от ближайшего соперника составляет 10 баллов и догнать конкурентов будет довольно сложно. В прошлом матче «Эльче» обыграл на своем поле «Вильярреал» (3:1), а ранее уступил на выезде «Севилье» (0:3).
Информация для ставок
- «Реал» Мадрид проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Эльче» выиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Реал» Мадрид выиграл у «Эльче» семь из десяти последних матчей при трех ничьих
Прогноз
Мадридский клуб играет на своем поле и обязан обыгрывать последнюю команду, чтобы не отстать от «Барселоны» еще больше. Предлагаем сделать ставку на успех «Реала» с форой (-2.5) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.