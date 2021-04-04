«Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.04.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» Мадрид ждет в гости «Ливерпуль». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Ливерпуль» после ужасного отрезка в чемпионате наконец-то нашел свою игру и стал регулярно набирать очки. Команда делает большой упор на Лигу чемпионов, так как в чемпионате уже многое потеряно. На прошлой стадии клуб прошел «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0). В последних двух турах в чемпионате «Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0) и «Арсенала» (3:0).
«Реал» Мадрид показывает стабильную игру в чемпионате и давно не проигрывает. Команда уже два года не показывает ярких результатов в Лиге чемпионов, поэтому в этом розыгрыше хочет зайти как можно дальше. На стадии 1/8 команда дважды обыграла «Аталанту» (1:0, 3:1). В двух последних матчах Примеры «Реал» Мадрид выиграл у «Эйбара» (2:0) и оказался сильнее «Сельты» (3:1).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» не пропускает в четырех выездных матчах подряд во всех турнирах
- «Реал» Мадрид не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Реал Мадрид» выиграл три последние встречи против «Ливерпуля»
- Четыре из последних пяти матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
После игр сборных сложно предположить, в какой форме команды подойдут к этому противостоянию. Предполагаем, что оба коллектива смогут забить в ворота соперника минимум по одному мячу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.
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