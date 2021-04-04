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«Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.04.2021)

вчера, 20:19
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Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» Мадрид ждет в гости «Ливерпуль». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.763.532.62
Лига Ставок 2.75 3.45 2.60
Фонбет 2.65 3.70 2.65
Pin-Up.ru 2.80 3.50 2.62

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ливерпуль» после ужасного отрезка в чемпионате наконец-то нашел свою игру и стал регулярно набирать очки. Команда делает большой упор на Лигу чемпионов, так как в чемпионате уже многое потеряно. На прошлой стадии клуб прошел «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0). В последних двух турах в чемпионате «Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0) и «Арсенала» (3:0).

«Реал» Мадрид показывает стабильную игру в чемпионате и давно не проигрывает. Команда уже два года не показывает ярких результатов в Лиге чемпионов, поэтому в этом розыгрыше хочет зайти как можно дальше. На стадии 1/8 команда дважды обыграла «Аталанту» (1:0, 3:1). В двух последних матчах Примеры «Реал» Мадрид выиграл у «Эйбара» (2:0) и оказался сильнее «Сельты» (3:1).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не пропускает в четырех выездных матчах подряд во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Реал Мадрид» выиграл три последние встречи против «Ливерпуля»
  • Четыре из последних пяти матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

После игр сборных сложно предположить, в какой форме команды подойдут к этому противостоянию. Предполагаем, что оба коллектива смогут забить в ворота соперника минимум по одному мячу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.06 1.84 1.61 2.42
Лига Ставок 2.01 1.81 1.60 2.36
Pin-Up.ru 3.05 1.40 2.01 1.84 1.58 2.42
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shlomo
shlomo
вчера в 21:00
Поставлю на Ливерпуль...
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