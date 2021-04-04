«Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.04.2021)

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вчера, 20:19

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» Мадрид ждет в гости «Ливерпуль». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ливерпуль» после ужасного отрезка в чемпионате наконец-то нашел свою игру и стал регулярно набирать очки. Команда делает большой упор на Лигу чемпионов, так как в чемпионате уже многое потеряно. На прошлой стадии клуб прошел «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0). В последних двух турах в чемпионате «Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0) и «Арсенала» (3:0).

«Реал» Мадрид показывает стабильную игру в чемпионате и давно не проигрывает. Команда уже два года не показывает ярких результатов в Лиге чемпионов, поэтому в этом розыгрыше хочет зайти как можно дальше. На стадии 1/8 команда дважды обыграла «Аталанту» (1:0, 3:1). В двух последних матчах Примеры «Реал» Мадрид выиграл у «Эйбара» (2:0) и оказался сильнее «Сельты» (3:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не пропускает в четырех выездных матчах подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах

«Реал Мадрид» выиграл три последние встречи против «Ливерпуля»

Четыре из последних пяти матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

После игр сборных сложно предположить, в какой форме команды подойдут к этому противостоянию. Предполагаем, что оба коллектива смогут забить в ворота соперника минимум по одному мячу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

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