«Реал» Мадрид – «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2024)

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вчера, 15:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Мальорки» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Реал» Мадрид смог в последних турах вернуть себе первое место в турнирной таблице Ла Лиги, но опережает «Жирону» только по дополнительным показателям. Команда набрала 45 очков и опережает остальных конкурентов, кроме «Жироны» минимум на восемь пунктов. Хозяевам нужна победа, чтобы вновь не скатиться на роль догоняющего. Два последних матча «сливочных» завершились победами над «Алавесом» (1:0) и «Вильярреалом» (4:1).

«Мальорка» не радует болельщиков результатами, но клубу удается находиться вне зоны вылета. Команда располагается на 14 месте с 18 баллами и имеет один из худших показателей по количесту забитых мячей (17). В выездном матче с «Реалом» даже ничья станет сенсацией для любителей испанского футбола. В прошлом туре «Мальорка» обыграла на своем поле «Осасуну» (3:2) и разошлась миром с «Альмерией» (0:0).

Информация для ставок

Шесть последних выездных поединков «Мальорки» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мальорка» проиграла четыре из пяти последних встреч с «Реалом»

Прогноз

«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, так как хочет оторваться от «Жироны». Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.