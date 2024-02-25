«Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.02.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Жироны» зайдет коэффициент 11. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.5.
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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
Мадридский «Реал» ушел в небольшой отрыв от конкурентов и сейчас считается главным претендентом на чемпионство в Испании. Команда лидирует с 62 баллами и опережает «Барселону» на пять очков, при этом имея один матч в запасе. «Севилья» сейчас не является грозной силой, поэтому «сливочные» не должны с ней иметь проблем, если обойдутся без грубых ошибок. Два последних матча «Реала» завершились его победой над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов и ничьей с «Райо Вальекано» (1:1).
«Севилья» не проигрывает несколько матчей подряд, но вряд ли это может спасти проваленный сезон. Команда уже не играет в еврокубках и пытается как можно дальше отдалиться от зоны вылета. Сейчас клуб расположился на 15 месте с 24 баллами и отстает от «Райо Вальекано» на один пункт. В прошлом туре команда чудом смогла удержать ничейный счет с «Валенсией» (0:0), а ранее одолела на своем поле «Атлетико» (1:0).
Информация для ставок
- «Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Севилья» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «королевского клуба»
- Шесть последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, что зрителя увидят достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.