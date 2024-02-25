«Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.02.2024)

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вчера, 12:53

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Жироны» зайдет коэффициент 11. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Мадридский «Реал» ушел в небольшой отрыв от конкурентов и сейчас считается главным претендентом на чемпионство в Испании. Команда лидирует с 62 баллами и опережает «Барселону» на пять очков, при этом имея один матч в запасе. «Севилья» сейчас не является грозной силой, поэтому «сливочные» не должны с ней иметь проблем, если обойдутся без грубых ошибок. Два последних матча «Реала» завершились его победой над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов и ничьей с «Райо Вальекано» (1:1).

«Севилья» не проигрывает несколько матчей подряд, но вряд ли это может спасти проваленный сезон. Команда уже не играет в еврокубках и пытается как можно дальше отдалиться от зоны вылета. Сейчас клуб расположился на 15 месте с 24 баллами и отстает от «Райо Вальекано» на один пункт. В прошлом туре команда чудом смогла удержать ничейный счет с «Валенсией» (0:0), а ранее одолела на своем поле «Атлетико» (1:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «королевского клуба»

Шесть последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, что зрителя увидят достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.